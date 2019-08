Il Brasile ha rifiutato gli aiuti del G7 per l’Amazzonia

Fonte : ilpost

(Di martedì 27 agosto 2019) Il presidente Bolsonaro dice che sono un modo per interferire negli affari interni del paese, ma intanto deve difendersi dall'accusa di aver ignorato la "giornata dell'incendio"

