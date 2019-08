I server di Fortnite offline questa mattina per l' arrivo dell' aggiornamento 10 20

La patch 10.10 di Fortnite arriverà oggi - server offline questa mattina : Epic Games ha ritardato di un giorno la pubblicazione della nuova patch 10.10 del suo popolare Fortnite.L'aggiornamento, infatti, era previsto nella giornata di ieri, tuttavia gli sviluppatori hanno deciso di lanciarlo oggi, 14 agosto, a causa di alcuni problemi tecnici non specificati.Quindi, a partire dalle ore 10 di questa mattina, i server saranno offline per la solita manutenzione che precede la pubblicazione di una nuova patch. Sarà ...

I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo della patch 10.10 : Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite di Epic Games che nella giornata di oggi riceverà la nuova patch 10.10.Come comunicato dall'account ufficiale di Fortnite, in vista del nuovo update, il server saranno offline questa mattina a partire dalle ore 10 italiane.Il tweet di Epic, però, non svela quali saranno le novità dell'aggiornamento. Sembra che Grandi Magazzini si trasformerà in una nuova città grazie ai viaggi nel tempo della ...

Epic Games offline - ecco Fortnite Stagione 10/ Aggiornamento server - le novità : Epic Games, server offline per l'Aggiornamento: ecco Fortnite Stagione 10, molte le novità introdotte ed i bug risolti. Le ultime notizie

Fortnite : server tra poco offline per l'arrivo della Stagione X : Dopo teaser e supposizioni più o meno strampalate sta finalmente per arrivare il momento di scoprire da vicino cosa possiamo aspettarci dalla Stagione 10 o Stagione X di Fortnite.Gli appassionati si aspettano grandi novità e tra pochi minuti i server andranno finalmente offline per accogliere un aggiornamento che a quanto pare sarà molto più corposo del solito. Questo fa pensare a dei cambiamenti radicali per la mappa e per il lore del battle ...