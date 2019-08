Huawei Nova 5T ufficiale con Kirin 980 e quattro fotocamere posteriori

Nokia 6.2 - Huawei Nova 5T e Huawei Mate 30 Pro protagonisti di nuove apparizioni in Rete : Dalla Rete arrivano nuove immagini che potrebbero mostrarci quello che dovrebbe essere il design di Nokia 6.2, Huawei Nova 5T e Huawei Mate 30 Pro L'articolo Nokia 6.2, Huawei Nova 5T e Huawei Mate 30 Pro protagonisti di nuove apparizioni in Rete proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A50 riceve le patch di giugno - Huawei Nova 3 la EMUI 9.1 e HTC U11 Android 9 Pie in Italia : Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio, Huawei Nova 3 e Nova 3i la EMUI 9.1 con GPU Turbo 3.0.

Ufficiale il Huawei Nova 5i Pro - alias Huawei Mate 30 Lite : specifiche e prezzi : Il device middle-range presenta un foro nello schermo per il collocamento della fotocamera frontale (cosa che ha permesso di incrementare in maniera soddisfacente il rapporto screen-to-body), oltre a garantire una fotocamera posteriore da 48MP ed un blocco RAM fino a 8GB. Il prezzo, oltretutto, è più che interessante

Huawei Nova 5i Pro è ufficiale in Cina : Kirin 810 - fino a 8 GB di RAM e ottimi prezzi : Huawei Nova 5i Pro, che in Europa dovrebbe arrivare come Huawei Mate 30 Lite, è stato presentato ufficialmente in Cina.