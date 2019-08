Governo | Zingaretti lavoro per una soluzione seria

Governo M5s-Pd - Zingaretti chiamato al "doppio sì" : decisione soltanto al fotofinish : Ancora tutto in alto mare nelle trattative per un nuovo Governo. Dovrebbe essere Zingaretti a fare due concessioni per...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice terminato tra Conte - Di Maio e Zingaretti : ma strada in salita : Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice terminato tra Conte - Di Maio e Zingaretti : strada in salita : Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice terminato tra Conte - Di Maio e Zingaretti : trattativa sui ministri : Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice in corso con Conte - Di Maio e Zingaretti : trattativa sui ministri : Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata. È ancora in corso a Palazzo Chigi il confronto tra le delegazioni delle due...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice in corso con Di Maio e Zingaretti : trattativa sui ministri : Oltre tre ore di faccia a faccia, per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata. È ancora in corso a Palazzo Chigi il confronto tra le delegazioni delle due forze...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice in corso con Di Maio e Zingaretti. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice con Di Maio e Zingaretti alle 21. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice con Di Maio e Zingaretti alle 21. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Governo - Zingaretti e Di Maio sarebbero più vicini a un accordo : È durato poco meno di mezz'ora l'incontro fissato a palazzo Chigi tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. In agenda gli accordi da definire e successivamente comunicare al Presidente della Repubblica in virtù del secondo giro di consultazioni previsto per la giornata di domani. Al termine di questo vero e proprio incontro lampo nessuno dei due leader politici ha deciso di rilasciare dichiarazioni ufficiali ai molti cronisti appostati fuori dalla ...

Crisi - Zingaretti dopo l’incontro con Di Maio : “Lavoriamo per dare all’Italia un nuovo Governo” : “Fare il governo è una cosa seria, noi siamo persone serie, non vogliamo farne uno come il precedente che cade dopo 14 mesi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sotto la sede del Partito democratico, che ha aggiunto: “Stiamo lavorando per dare all’Italia un nuovo esecutivo. Il confronto è partito”. Alle 21 è atteso un vertice tra Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolo Crisi, ...

Governo - vertice Di Maio-Zingaretti-Conte alle 21. M5S : veto Pd sul premier cade. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Governo - vertice Di Maio-Zingaretti-Conte alle 21. M5S : veto Pd sul premier cade. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Crisi - Zingaretti : partito il confronto per il Governo di svolta. Nuovo incontro Pd-M5S-Conte alle 21 : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità»