Governo | vertice Pd alle 16 | decisioni su crisi e no incontro deciso da M5S

Crisi di Governo - salta vertice con il Pd | M5s : "Inutile senza un sì a Conte" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi». I dem : il nodo è la squadra : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi». I dem : il nodo è la squadra : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

Crisi di Governo - annullato vertice con il Pd | M5s : "Nessun incontro senza un sì a Conte" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice delle 11. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi» : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice delle 11. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi» : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice delle 11. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice delle 11. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Governo - tra M5S e Pd non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - strada ancora in salita». Nuovo vertice alle ore 11 : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Governo - tra M5S e Pd non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - strada ancora in salita» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Governo - tra M5S e Pd non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - strada ancora in salita» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Governo - tra M5S e Pd - non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - strada ancora in salita» : «strada in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21 all'una si siedono per...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice terminato tra Conte - Di Maio e Zingaretti : ma strada in salita : Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice terminato tra Conte - Di Maio e Zingaretti : strada in salita : Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...