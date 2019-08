Governo - tra M5S e Pd non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - strada ancora in salita» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Governo - tra M5S e Pd non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - strada ancora in salita» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Governo - tra M5S e Pd - non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - strada ancora in salita» : «strada in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21 all'una si siedono per...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice terminato tra Conte - Di Maio e Zingaretti : ma strada in salita : Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice terminato tra Conte - Di Maio e Zingaretti : strada in salita : Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice terminato tra Conte - Di Maio e Zingaretti : trattativa sui ministri : Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice in corso con Conte - Di Maio e Zingaretti : trattativa sui ministri : Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata. È ancora in corso a Palazzo Chigi il confronto tra le delegazioni delle due...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice in corso con Di Maio e Zingaretti : trattativa sui ministri : Oltre tre ore di faccia a faccia, per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata. È ancora in corso a Palazzo Chigi il confronto tra le delegazioni delle due forze...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice in corso con Di Maio e Zingaretti. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Salvini : “Governo Pd-M5s? Classico ribaltone all’italiana. Ma non facciamo appelli alla piazza - la strada maestra rimane il voto” : Mentre ci si avvicina alla scadenza fissata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per trovare un accordo per la formazione di un nuovo governo, con Pd e Movimento 5 Stelle in piena fase di contrattazioni, Matteo Salvini si oppone alla formazione di un esecutivo giallorosso e durante una conferenza stampa al Senato parla di “Classico ribaltone all’italiana” attaccando gli ex alleati di governo: “Se vuoi fare ...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice con Di Maio e Zingaretti alle 21. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice con Di Maio e Zingaretti alle 21. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Governo - vertice Di Maio-Zingaretti-Conte alle 21. M5S : veto Pd sul premier cade. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Governo - vertice Di Maio-Zingaretti-Conte alle 21. M5S : veto Pd sul premier cade. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...