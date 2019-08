Governo PD-M5S | ' Maratona Mentana' anticipa richiesta di moral suasion dem a Mattarella

Governo - la diretta – Riparte la trattativa Pd-M5s. Capigruppo in riunione per un documento condiviso. Marcucci (Pd) : “Zingaretti non entrerà in squadra” : Prima lo stallo e la sensazione che il progetto fosse naufragato ancora prima di cominciare, poi l’accelerazione. Le trattative per il Governo giallorosso sono ripartite. Il segnale è arrivato alle 15.30 con una nota firmata da fonti di Palazzo Chigi: Giuseppe Conte ha fatto sapere che la poltrona da ministro dell’Interno non era mai stata richiesta da Luigi Di Maio. Un messaggio alle due parti: il nodo Viminale non blocca più il ...

Crisi di Governo - il patto Pd-M5s deve puntare sui contenuti. Altro che salti nel buio : di Lorenzo Betti Cerchiamo di guardare per un momento ai contenuti programmatici e non ai simboli. Giuseppe Conte ha rappresentato, nella maggioranza giallo-verde, il rispetto delle istituzioni democratiche, anche europee. La garanzia che non si fanno salti nel buio, come ad esempio l’uscita dall’euro. Questa è la garanzia principale che un Pd dovrebbe volere dal potenziale alleato, e che fino a due anni era difficilmente pensabile. ...

