Governo | nuove consultazioni al quirinale martedì e mercoledì

Gli orari delle nuove consultazioni di Sergio Mattarella per formare il Governo : Fra domani e dopodomani, martedì 26 e mercoledì 27 agosto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella terrà un nuovo giro di consultazioni con tutti i partiti politici per cercare di capire se ci sono i margini per formare una nuova

Governo : Berlusconi - ‘con Pd-M5S nuove tasse e patrimoniali’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Vedo profilarsi da un lato una coalizione Pd-Cinque Stelle che trova convergenze sulle idee della più vecchia, deteriore e fallimentare sinistra pauperista, statalista e assistenziale. Se si realizzasse, porterebbe agli italiani nuove spese improduttive, e quindi inevitabilmente nuove tasse, compresa la patrimoniale, nuove leggi liberticide e la recessione”. Si legge in una nota di Silvio ...

Nuovo Governo - parla Di Battista e detta nuove condizioni al Pd (e alla Lega) : Di Battista si schiera contro le elezioni subito e al tempo stesso non fa mistero che dei "due forni" aperti con Lega e Pd...

**Governo : Baldassarre - ‘con taglio parlamentari necessarie nuove elezioni’** : Roma, 23 (AdnKronos) – Con il taglio del numero dei parlamentari e la necessaria nuova legge elettorale si verificherebbe un “cambio di rappresentatività” e quindi “avremmo un Parlamento delegittimato” a compiere “atti fondamentali come l’approvazione di nuove leggi e l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica”, prevista nel 2022. Lo spiega all’Adnkronos Antonio Baldassarre, ...

Governo - Mattarella servono decisioni chiare - da martedì nuove consultazioni : Crisi Governo:"La crisi va risolta all'insegna di decisioni chiare e in tempi brevi". Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Crisi di Governo : Mattarella resta in attesa - nuove consultazioni martedì : La situazione rimane sospesa e la Crisi non è risolta, il Presidente della Repubblica ha deciso di lasciare più tempo ai partiti per trovare una maggioranza per superare la Crisi di governo. Le consultazioni ricominceranno martedì e allora se non sarà trovata una netta maggioranza si andrà al voto. Ma per comprendere meglio la situazione bisogna rivedere come sono andate le consultazioni, dato che molto è ancora incerto. Due giorni fa sono ...

Governo - si apre la trattativa tra Pd e 5 stelle : nuove consultazioni martedì : Dopo la seconda giornata di consultazioni, il capo dello Stato concede "tempi brevi" alle forze politiche per trovare una...

Governo - Mattarella incalza i partiti : «Governo o voto - nuove consultazioni martedì» : «Il Presidente della Repubblica ha il dovere, ineludibile, di non precludere l'espressione di volontà maggioritaria del Parlamento» e quindi la possibilità della nascita...

Governo - Mattarella incalza i partiti : «Governo o voto - nuove consultazioni martedì» : «Il Presidente della Repubblica ha il dovere, ineludibile, di non precludere l'espressione di volontà maggioritaria del Parlamento» e quindi la possibilità della nascita...

Governo - si apre la trattativa tra Pd e 5 stelle : nuove consultazioni da martedì : Dopo la seconda giornata di consultazioni, il capo dello Stato concede "tempi brevi" alle forze politiche per trovare una...

Governo - Mattarella : «Soluzione in tempi brevi nuove consultazioni da martedì» Incontro Pd-5S su taglio parlamentari : consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Trattative in corso tra Pd e M5S in particolare sul nodo del taglio dei...

Governo - Mattarella : «Soluzione in tempi brevi nuove consultazioni da martedì» Incontro Pd-5S su taglio parlamentari : consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Trattative in corso tra Pd e M5S in particolare sul nodo del taglio dei...

Governo - Mattarella : «Crisi va risolta in tempi brevi. Nuove consultazioni da martedì». Incontro Pd-5S su taglio parlamentari : consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - Mattarella : «Crisi va risolta in tempi brevi. Nuove consultazioni da martedì». Incontro Pd-5S su taglio parlamentari : consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....