Governo | Morani a Calenda | ‘rispetti lavoro Zingaretti e eviti certe uscite’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “è in atto una trattativa decisa all’unanimità dalla direzione del partito che ti ha eletto al Parlamento europeo. Per rispetto deldifficile chesta portando avanti e il cui esito non è per nulla scontato, sarebbe il caso di evitare queste uscite”. Lo scrive su twitter Alessiadel Pd rispondendo a Carlo.L'articolo, ‘rispettiuscite’ CalcioWeb.

Je_Scotti : @AlessiaMorani Nessuno vuole un governo con un partito che ha la Morani nelle sue file - Sabrina27724397 : @AlessiaMorani Morani io non sopporto pd, lo sa bene...ma non regalate il governo e Melini..Salvini e Berlusconi.... - TV7Benevento : Governo: Morani, 'su Conte no veti, allora perché stop dialogo?'... -