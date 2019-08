Governo | Misiani | ‘Pd per progetto utile a Italia | M5S d’accordo?’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Noi vogliamo impegnarci per unall’: lavoro, salari, detassazione, ambiente, sviluppo, scuola. Se i 5 Stelle sono d’accordo su questo, troveremo l’accordo sulla squadra per dare all’unstabile. #noultimatum #primailprogramma”. Lo scrive su twitter Antoniodel Pd. L'articolo, ‘Pd per, M5S d’accordo?’ CalcioWeb.

ripase : Misiani,un muro ,una faccia di muro.Solo lui è serio, solo loro hanno la soluzione per i problemi dell'Italia ,il v… - AmoBergamo : #Bergamo Da Bergamo a Zingaretti: Antonio Misiani nel toto-ministri del Governo Conte bis |Tutti i nomi - valerioboing : RT @tempoweb: Parte il #totoministri. All'Economia #Cottarelli o #Misiani Ecco chi rientra nel governo #m5spd -