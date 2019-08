Governo : Miccichè - ‘no alleanza con sovranisti - serve pattuglia responsabili per interessi paese’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – “Forza Italia resta portatore sano di cultura democratica, liberale, di ispirazione cristiana ed europeista e, anche qualora si tornasse al voto, non avremmo che da perdere in un’alleanza con i sovranisti”. E’ quanto scrive in una lettera aperta, pubblicata oggi dal Messaggero, il coordinatore di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè, Presidente dell’Assemblea ...

Governo : Miccichè - 'Salvini cerca di distruggere coalizione giorno dopo giorno' : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - "Salvini sta cercando di distruggere, giorno dopo giorno, la coalizione di centrodestra. Ormai è chiaro a tutti". E' la dura presa di posizione di Gianfranco Miccichè, leader di Forza Italia in Sicilia e Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Per Miccichè, "è m

Governo : Miccichè - 'ridicolo taglio parlamentari - impressiona M5S attaccato a poltrone' : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - "E' semplicemente ridicolo che oggi si faccia un Governo in base al taglio dei parlamentari, è assurdo. Stanno facendo una cosa che è populismo puro. E mi spiace che Salvini gli stia andando appresso, è una cosa ridicola, passi per i vitalizi ma che debba diminuire la

Governo : Miccichè - ‘Salvini traditore - è il primo a non volere il voto’ : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Salvini è un traditore, è il primo a non volere il voto. Sta prendendo per il c… il mondo intero, parliamoci chiaro. Altrimenti non darebbe la sua disponibilità a tornare al Governo con i grillini. Come succede a tutti i traditori si ritrova adesso in mezzo a una strada”. Non risparmia le critiche al leader della Lega, Gianfranco Miccichè, coordinatore di ...

Lega : Miccichè - 'con Salvini molto diversi ma al Governo insieme per fare bene' (2) : (AdnKronos) - Ai tempi di Tremonti e Bossi, ricorda il leader azzurro, "facevo la voce grossa" e i risultati sono arrivati. "Se in Sicilia abbiamo l'autostrada Palermo- Catania o l'acqua nelle case dei palermitani tutti giorni, cose che oggi la gente dà per scontate - puntualizza Miccichè -, è grazi

Lega : Miccichè - 'con Salvini molto diversi ma al Governo insieme per fare bene' : Palermo, 12 ago. (AdnKronos) - "L'atteggiamento strafottente di Salvini nei confronti del Sud non mi piace. Inutile nasconderlo. Allo stesso modo non mi piace il fatto che offenda Richard Gere sui tema dei migranti e il suo comportamento nei confronti di chi è a mare, sta male e non viene soccorso.