Governo | Meloni | “M5s volevano aprire i palazzi come una scatoletta di tonno? Sono

Meloni : "PD ruba il Governo. Scenderemo in piazza" : Giorgia Meloni è pronta a scendere in piazza nel caso in cui le trattative tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico per la formazione di un esecutivo di maggioranza vadano in porto. Lo sfogo - o minaccia? - è arrivato durante una diretta Facebook nel giorno in cui il leader della Lega ha preferito chiudersi al Viminale senza rilasciare dichiarazioni.La leader di Fratelli d'Italia è più agguerrita che mai:M5S si è dimostrato la ...

?Meloni : «Governo M5S-Pd sarebbe un ladro in casa della democrazia» : Prende la parola Giorgia Meloni. «L'unico che ha detto la verità è stato Matteo Renzi quando ha detto di andare avanti con il governo M5S-Pd» per non perdere...

Crisi Governo - l’on. Giorgia Meloni (FdI) : una raccolta firme per tornare al voto ed impedire un Governo M5s-Pd : La Crisi di governo dai risvolti imprevedibili come non mai a differenza delle Crisi precedenti. Come si evince dalle dichiarazioni

Giorgia Meloni - petizione in piazza contro il Governo dell'inciucio : "Elezioni subito" : "Fratelli d'Italia in piazza contro i governi di inciucio! Anche oggi siamo in diverse piazze italiane per permettere ai cittadini di firmare la nostra petizione per chiedere elezioni subito". È quanto scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Che ha anche pubblicato sui soc

Berlusconi e Meloni : Governo a Salvini o elezioni subito : Il centrodestra tifa Matteo Salvini e ripropone l’ipotesi già avanzata prima dell’infausto governo grillino: governo al centrodestra (con Salvini premier)

Crisi di Governo - seconda giornata di consultazioni al Colle | Berlusconi : "Sì a elezioni anticipate" | Zingaretti : disponibili a un nuovo Governo - proviamoci | Meloni (FdI) : "Unica possibilità il voto" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche, no aumenti dell'Iva, svolta sull'immigrazione. Altrimenti ok a elezioni

Governo - diretta consultazioni. Zingaretti : «Governo di svolta o voto». Meloni : «Con Salvini vinciamo» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

