Governo | Mattarella pronto a incarico pieno o governo di garanzia per il voto

CONSULTAZIONI MATTARELLA - Governo M5S-PD/ Fumata bianca al vertice "andato bene" : MATTARELLA, CONSULTAZIONI concluse al Colle: Fumata bianca per il GOVERNO Pd-M5s dopo il vertice alla Camera 'è andato bene'. Conte Premier e Di Maio..

Mattarella - diretta consultazioni : trattative Governo/ Vertice M5s-Pd : accordo vicino : diretta consultazioni: Fico, Casellati e i gruppi Misti da Mattarella. Video, si sblocca trattativa Governo Pd-M5s: asse capigruppo, accordo Conte premier

Governo PD-M5S : 'Maratona Mentana' anticipa richiesta di moral suasion dem a Mattarella : La maratona di Enrico Mentana è diventata una sorta di cult per chi segue con interesse le vicende della politica e non solo. La trasmissione che, nelle fasi più calde per l'Italia, regala diverse ore di diretta agli italiani su La 7 rappresenta un momento in cui spesso vengono anche svelati retroscena importanti rispetto a quelli che potrebbero essere i risvolti politici del Paese. Ed in una fase delicata come questa vengono a galla due ...

CONSULTAZIONI MATTARELLA : FICO E CASELLATI/ Riapre trattativa Governo Pd-M5s : MATTARELLA, partono le CONSULTAZIONI con FICO, CASELLATI e i gruppi misti: diretta video, prosegue la trattativa per il Governo Pd-M5s. Accuse e riaperture

Consultazioni Governo - lite Pd-M5s/ Mattarella attende : dem "ok Conte - nodo Di Maio" : Consultazioni Mattarella nel caos: accordo Pd-M5s traballa, crisi Governo continua. Dem 'ok Conte, nodo Di Maio': Salvini 'fate presto'. Calendario di oggi

Sergio Mattarella - i dubbi sul "negoziatore" Conte : Governo in crisi prima ancora di nascere : Il pressing del Colle e la frenata dei partiti. Sergio Mattarella, a sorpresa, lunedì pomeriggio emana un ultimatum ai partiti, nello specifico a Pd e M5s. "Entro le 19 risposte chiare": prima del secondo giro di consultazioni (che cominceranno martedì alle 16 e dureranno fino a mercoledì nel tardo

Merletti (Confartigianato) : "Preoccupati per crisi Governo - serve buon senso Mattarella" : Roma, 26 ago. (Labitalia) - "Siamo ragionevolmente preoccupati, molto preoccupati. Ci appelliamo [...]

Venezia 76 Sergio Mattarella salta l’inaugurazione per la crisi di Governo : Sergio Mattarella non sarà alla Mostra del cinema di Venezia Niente Venezia 76 quest’anno per Sergio Mattarella. A causa dell’improvvisa crisi di governo, il capo dello Stato non potrà ...

Governo - l’appello delle donne impegnate in politica a Mattarella : “Stanche di essere l’eccezione. Chieda un esecutivo paritario” : Un Governo di svolta nel quale le donne abbiano un ruolo chiave. È quanto chiedono le firmatarie di un appello indirizzato a Sergio Mattarella nel pieno della crisi di Governo. La richiesta è arrivata dopo che, per l’ennesima volta, le componente femminile è apparsa fortemente sottorappresentata nelle dinamiche politiche. Il tema è tornato d’attualità al momento del primo giro di consultazioni dei partiti con il presidente della ...

Gli orari delle nuove consultazioni di Sergio Mattarella per formare il Governo : Fra domani e dopodomani, martedì 26 e mercoledì 27 agosto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella terrà un nuovo giro di consultazioni con tutti i partiti politici per cercare di capire se ci sono i margini per formare una nuova

Governo - vertice M5S con Di Maio e i big. Mattarella attende indicazioni dai partiti entro le 19 : È in corso in un palazzo nel quartiere di Trastevere a Roma un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit partecipano tra i...

Governo - vertice M5S con Di Maio e i big. Mattarella attende indicazioni dai partiti entro le 19 : È in corso in un palazzo nel quartiere di Trastevere a Roma un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit partecipano tra i...

Governo - vertice M5S con Di Maio e i big in corso. Mattarella attende indicazioni dai partiti entro le 19 : È in corso in un palazzo nel quartiere di Trastevere a Roma un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit partecipano Luigi Di...

Governo - vertice M5S con Di Maio e i big in corso. Mattarella attende indicazioni dai partiti entro le 19 : È in corso in un palazzo nel quartiere di Trastevere a Roma un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit partecipano Luigi Di...