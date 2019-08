Governo | Martella | ‘basta ultimatum | confrontiamoci su temi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Il Pd sta facendo uno sforzo enorme per dare una risposta al caos creato dai gialloverdi. Salari, ambiente, sanità, scuola, infrastrutture, diritti, sicurezza:su questo. Basta. #crisi#m5spd”. Lo scrive Andrea, coordinatore segreteria Pd, su twitter. L'articolo, ‘bastasu temi’ CalcioWeb.

francescagraz1 : Salvini : complotto organizzato a Bruxelles per far cadere il governo,e giornalone Dagospia rilancia,da giorni mart… - VIOLA_MARTELLA : RT @gq_gianni: Normale che rivorrebbero la #lega, non abbiamo sempre saputo che sono #fascisti come loro? ?????? - zazoomnews : Governo: Martella ‘Pd al lavoro su tavoli per programma di svolta’ - #Governo: #Martella #lavoro #tavoli -