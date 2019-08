Governo M5S-Pd | per Gnocchi ipotesi Prodi Presidente della Repubblica nel 2022

Governo - tra Pd e M5S Conte sblocca la trattativa : ma Zingaretti chiede garanzie. Nodo Di Maio vicepremier : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

Governo - tra M5S-Pd vertice concluso : «Riunione serena - punti per base comune». Conte sblocca la trattativa ma Zingaretti chiede garanzie : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

CONSULTAZIONI MATTARELLA - Governo M5S-PD/ Fumata bianca al vertice "andato bene" : MATTARELLA, CONSULTAZIONI concluse al Colle: Fumata bianca per il GOVERNO Pd-M5s dopo il vertice alla Camera 'è andato bene'. Conte Premier e Di Maio..

Pd e M5S trattano per il Governo. Alt dei dem a Di Maio vice. Trump : spero Conte resti premier : Palazzo Chigi sblocca l'impasse sul Viminale. I dem dopo il vertice con i grillini: lavoro positivo, proseguiremo

Crisi di Governo : trattativa M5S-Pd - Di Maio “stop senza ok a Conte bis” : Crisi di governo: trattativa M5S-Pd, Di Maio “stop senza ok a Conte bis” Crisi di governo: la trattativa per la nascita del nuovo esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Pd prosegue. Sono riuniti ora – martedì 27 agosto (ore 19,00) – i capigruppo delle due forze politiche per cercare di individuare i punti intorno a cui provare a far nascere il programma del nuovo governo. Crisi di governo, i 5 Stelle fermi sul Conte-bis Nelle ...

Governo - M5s-Pd : incontro in "buon clima" : 20.17 Si è registrato "un buon clima" nell' incontro M5s-Pd. Lo sottolinea Patuanelli, capogruppo dei senatori M5s al termine della riunione con il Pd. "Noi abbiamo presentato 10 punti di programma il primo giorno di consultazioni -dice- il Pd ha eleborato più nel dettaglio proposte che oggi hanno voluto farci vedere. Domani nuovo incontro con i dem". "E stata una riunione serena, abbiamo approfondito i punti per una base comune ...

Governo - tra M5S-Pd vertice concluso : «Riunione serena - punti per base comune». Resta il nodo Di Maio vicepremier : Governo, una riunione "serena" l'ultima della trattativa M5S-Pd per il Governo dopo lo stop e il botta e risposta sulle richieste di ministeri. «È stata una riunione...

Divino Otelma : Il Governo PdM5s è un'armata Brancaleone : Nelle ore cruciali della crisi di governo, su Instagram, il Divino Otelma fa le sue previsioni e tuona: "Un governo Pd-M5s? un'armata Brancaleone destinata alla sconfitta". Nelle ore cruciali della crisi di governo, dal profilo Instagram del Divino Otelma arrivano previsioni, auspici e anatemi sui futuri assetti politici del paese.\\ Il Divino Otelma non è nuovo a sbilanciarsi su tematiche politiche: in passato arrivarono ...

Governo - M5S e Pd riuniti al tavolo : alt dem a Di Maio vicepremier. A Conte l'endorsement di Trump : Governo, si è riaperta la trattativa M5S-Pd per il Governo dopo lo stop e il botta e risposta sulle richieste di ministeri. Ma Palazzo Chigi deve intervenire per garantire che, in...

Governo - M5S e Pd seduti al tavolo : Alt dem a Di Maio vicepremier. A Conte l'endorrement di Trump : Governo, si è riaperta la trattativa M5S-Pd per il Governo dopo lo stop e il botta e risposta sulle richieste di ministeri. Ma Palazzo Chigi deve intervenire per garantire che, in...

Governo - la diretta – Riparte la trattativa Pd-M5s. Capigruppo in riunione per un documento condiviso. Marcucci (Pd) : “Zingaretti non entrerà in squadra” : Prima lo stallo e la sensazione che il progetto fosse naufragato ancora prima di cominciare, poi l’accelerazione. Le trattative per il Governo giallorosso sono ripartite. Il segnale è arrivato alle 15.30 con una nota firmata da fonti di Palazzo Chigi: Giuseppe Conte ha fatto sapere che la poltrona da ministro dell’Interno non era mai stata richiesta da Luigi Di Maio. Un messaggio alle due parti: il nodo Viminale non blocca più il ...

Mattarella - diretta consultazioni : trattative Governo/ Vertice M5s-Pd : accordo vicino : diretta consultazioni: Fico, Casellati e i gruppi Misti da Mattarella. Video, si sblocca trattativa Governo Pd-M5s: asse capigruppo, accordo Conte premier

Governo PD-M5S : 'Maratona Mentana' anticipa richiesta di moral suasion dem a Mattarella : La maratona di Enrico Mentana è diventata una sorta di cult per chi segue con interesse le vicende della politica e non solo. La trasmissione che, nelle fasi più calde per l'Italia, regala diverse ore di diretta agli italiani su La 7 rappresenta un momento in cui spesso vengono anche svelati retroscena importanti rispetto a quelli che potrebbero essere i risvolti politici del Paese. Ed in una fase delicata come questa vengono a galla due ...

Governo - tra M5S e Pd vertice iniziato : si lavora a documento condiviso. No dem a Di Maio vicepremier : Governo, Giuseppe Conte interviene sullo stallo M5S-Pd. E la trattativa che rischiava di saltare si riavvia. «In presenza del presidente del Consiglio non è mai stata avanzata la...