Governo M5S-Pd | Conte bis e Di Maio fuori | ecco la possibile squadra

**Governo : De Micheli - ‘da Pd proposte - da M5S solo ultimatum’** : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Sono tre giorni che il Pd parla di proposte: salari, ambiente, sviluppo e imprese, infrastrutture, scuola e cultura. E il M5S risponde soltanto per ultimatum #CrisiDiGoverno”. Lo scrive su twitter la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli. L'articolo **Governo: De Micheli, ‘da Pd proposte, da M5S solo ultimatum’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Della Vedova chiude le porte al Governo M5s-Pd : "+ Europa non assicura sostegno preventivo" : Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, fa chiarezza - in onda a Omnibus su La7 - sulla posizione del suo partito nei confronti di una possibile alleanza di governo giallo-rosso: “Alle condizioni date, noi non assicuriamo un sostegno preventivo al governo M5s-Pd. Valuteremo definitivamente quando avremo di fronte obiettivi, programmi e composizione dell’esecutivo”.“Negli ultimi 14 mesi ci siamo opposti a un governo ...

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi». I dem : il nodo è la squadra : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi». I dem : il nodo è la squadra : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

Nel Governo con il M5s il Pd potrebbe far entrare i renziani : Alla domanda precisa de Il Messaggero che gli chiede nell'edizione su carta se corrisponde al vero la voce che circola secondo la quale per Matteo Renzi sia pronto un posto come Commissario Ue, Andrea Marcucci, capogruppo dem al Senato, Pd di stretta osservanza renziana, risponde netto: “Questa non credo sia un'ipotesi sul tappeto”. E al secondo quesito che gli viene posto, se cioè tutte le componenti del Pd, renziani compresi, saranno ...

Crisi di Governo - annullato vertice con il Pd | M5s : "Nessun incontro senza un sì a Conte" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Governo Pd M5s - Zingaretti tratta con Di Maio ma non ritira la querela contro di lui : Sullo sfondo delle trattative per la formazione del nuovo Governo ci sono ancora le macerie di anni di polemiche e attacchi fra il Partito Democratico e Il Movimento 5 Stelle. E resta anche la querela per diffamazione nei confronti di Luigi Di Maio fatta in relazione alle sue dichiarazioni sull'inchiesta di Bibbiano.Continua a leggere

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice delle 11. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi» : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice delle 11. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi» : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

Crisi di Governo - trattativa in salita | M5s : "Nessun incontro con Pd senza un sì a Conte" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice delle 11. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice delle 11. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Governo - M5S : "Pd ancora confusoSenza sì a Conte no altri incontri" : "In una fase cosi delicata per il Paese non c’è tempo da perdere. Noi stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini. E dobbiamo sbrigarci perché il tempo stringe. Nel partito democratico, però, hanno ancora le idee confuse". Lo comunica il Movimento 5 stelle in una nota ufficiale. Segui su affaritaliani.it

M5S-Pd - Fusaro : ‘Ormai è fatta - Governo contro il popolo’ : La trattativa tra M5S e Pd per cercare di dare vita ad un nuovo governo, ribattezzato "giallorosso" dalla stampa, in sostituzione dell’ormai archiviato esecutivo gialloverde, sembra quasi arrivata in dirittura di arrivo. Certo, al momento non c’è nulla di ufficiale, ma diversi retroscena descrivono Dem e pentastellati come molto decisi a chiuderla in maniera positiva. Dopo il vertice notturno tenuto a Palazzo Chigi, sembra proprio che il veto ...