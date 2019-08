Governo M5S-Pd a rischio | perché l’accordo rischia di saltare

Governo - tra Pd e M5S Conte sblocca la trattativa : ma Zingaretti chiede garanzie. Nodo Di Maio vicepremier : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

Governo M5S-Pd : per Gnocchi ipotesi Prodi Presidente della Repubblica nel 2022 : Sono ore frenetiche nell'ambiente politico italiano. C'è attesa di conoscere come finirà tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico che, ormai da giorni, provano a superare le loro differenze di posizione per andare a formare una nuova maggioranza. L'obiettivo successivo, una volta trovata l'intesa, sarà formare un Governo. Quando ancora non ci sono certezze su quello che sarà il futuro, non si sa eventualmente quanto vorrà e potrà andare ...

Governo - tra M5S-Pd vertice concluso : «Riunione serena - punti per base comune». Conte sblocca la trattativa ma Zingaretti chiede garanzie : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

CONSULTAZIONI MATTARELLA - Governo M5S-PD/ Fumata bianca al vertice "andato bene" : MATTARELLA, CONSULTAZIONI concluse al Colle: Fumata bianca per il GOVERNO Pd-M5s dopo il vertice alla Camera 'è andato bene'. Conte Premier e Di Maio..

Pd e M5S trattano per il Governo. Alt dei dem a Di Maio vice. Trump : spero Conte resti premier : Palazzo Chigi sblocca l'impasse sul Viminale. I dem dopo il vertice con i grillini: lavoro positivo, proseguiremo

Crisi di Governo : trattativa M5S-Pd - Di Maio “stop senza ok a Conte bis” : Crisi di governo: trattativa M5S-Pd, Di Maio “stop senza ok a Conte bis” Crisi di governo: la trattativa per la nascita del nuovo esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Pd prosegue. Sono riuniti ora – martedì 27 agosto (ore 19,00) – i capigruppo delle due forze politiche per cercare di individuare i punti intorno a cui provare a far nascere il programma del nuovo governo. Crisi di governo, i 5 Stelle fermi sul Conte-bis Nelle ...

Governo - M5s-Pd : incontro in "buon clima" : 20.17 Si è registrato "un buon clima" nell' incontro M5s-Pd. Lo sottolinea Patuanelli, capogruppo dei senatori M5s al termine della riunione con il Pd. "Noi abbiamo presentato 10 punti di programma il primo giorno di consultazioni -dice- il Pd ha eleborato più nel dettaglio proposte che oggi hanno voluto farci vedere. Domani nuovo incontro con i dem". "E stata una riunione serena, abbiamo approfondito i punti per una base comune ...

Governo - tra M5S-Pd vertice concluso : «Riunione serena - punti per base comune». Resta il nodo Di Maio vicepremier : Governo, una riunione "serena" l'ultima della trattativa M5S-Pd per il Governo dopo lo stop e il botta e risposta sulle richieste di ministeri. «È stata una riunione...

Divino Otelma : Il Governo PdM5s è un'armata Brancaleone : Nelle ore cruciali della crisi di governo, su Instagram, il Divino Otelma fa le sue previsioni e tuona: "Un governo Pd-M5s? un'armata Brancaleone destinata alla sconfitta". Nelle ore cruciali della crisi di governo, dal profilo Instagram del Divino Otelma arrivano previsioni, auspici e anatemi sui futuri assetti politici del paese.\\ Il Divino Otelma non è nuovo a sbilanciarsi su tematiche politiche: in passato arrivarono ...

Governo - M5S e Pd riuniti al tavolo : alt dem a Di Maio vicepremier. A Conte l'endorsement di Trump : Governo, si è riaperta la trattativa M5S-Pd per il Governo dopo lo stop e il botta e risposta sulle richieste di ministeri. Ma Palazzo Chigi deve intervenire per garantire che, in...

Governo - M5S e Pd seduti al tavolo : Alt dem a Di Maio vicepremier. A Conte l'endorrement di Trump : Governo, si è riaperta la trattativa M5S-Pd per il Governo dopo lo stop e il botta e risposta sulle richieste di ministeri. Ma Palazzo Chigi deve intervenire per garantire che, in...

Governo - la diretta – Riparte la trattativa Pd-M5s. Capigruppo in riunione per un documento condiviso. Marcucci (Pd) : “Zingaretti non entrerà in squadra” : Prima lo stallo e la sensazione che il progetto fosse naufragato ancora prima di cominciare, poi l’accelerazione. Le trattative per il Governo giallorosso sono ripartite. Il segnale è arrivato alle 15.30 con una nota firmata da fonti di Palazzo Chigi: Giuseppe Conte ha fatto sapere che la poltrona da ministro dell’Interno non era mai stata richiesta da Luigi Di Maio. Un messaggio alle due parti: il nodo Viminale non blocca più il ...

Mattarella - diretta consultazioni : trattative Governo/ Vertice M5s-Pd : accordo vicino : diretta consultazioni: Fico, Casellati e i gruppi Misti da Mattarella. Video, si sblocca trattativa Governo Pd-M5s: asse capigruppo, accordo Conte premier

Governo PD-M5S : 'Maratona Mentana' anticipa richiesta di moral suasion dem a Mattarella : La maratona di Enrico Mentana è diventata una sorta di cult per chi segue con interesse le vicende della politica e non solo. La trasmissione che, nelle fasi più calde per l'Italia, regala diverse ore di diretta agli italiani su La 7 rappresenta un momento in cui spesso vengono anche svelati retroscena importanti rispetto a quelli che potrebbero essere i risvolti politici del Paese. Ed in una fase delicata come questa vengono a galla due ...