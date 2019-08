Governo | M5S e Pd seduti al tavolo | Alt dem a Di Maio vicepremier A Conte l' endorrement

Governo - la diretta – Riparte la trattativa Pd-M5s. Capigruppo in riunione per un documento condiviso. Marcucci (Pd) : “Zingaretti non entrerà in squadra” : Prima lo stallo e la sensazione che il progetto fosse naufragato ancora prima di cominciare, poi l’accelerazione. Le trattative per il Governo giallorosso sono ripartite. Il segnale è arrivato alle 15.30 con una nota firmata da fonti di Palazzo Chigi: Giuseppe Conte ha fatto sapere che la poltrona da ministro dell’Interno non era mai stata richiesta da Luigi Di Maio. Un messaggio alle due parti: il nodo Viminale non blocca più il ...

Mattarella - diretta consultazioni : trattative Governo/ Vertice M5s-Pd : accordo vicino : diretta consultazioni: Fico, Casellati e i gruppi Misti da Mattarella. Video, si sblocca trattativa Governo Pd-M5s: asse capigruppo, accordo Conte premier

Governo PD-M5S : 'Maratona Mentana' anticipa richiesta di moral suasion dem a Mattarella : La maratona di Enrico Mentana è diventata una sorta di cult per chi segue con interesse le vicende della politica e non solo. La trasmissione che, nelle fasi più calde per l'Italia, regala diverse ore di diretta agli italiani su La 7 rappresenta un momento in cui spesso vengono anche svelati retroscena importanti rispetto a quelli che potrebbero essere i risvolti politici del Paese. Ed in una fase delicata come questa vengono a galla due ...

Governo - tra M5S e Pd vertice iniziato : si lavora a documento condiviso. No dem a Di Maio vicepremier : Governo, Giuseppe Conte interviene sullo stallo M5S-Pd. E la trattativa che rischiava di saltare si riavvia. «In presenza del presidente del Consiglio non è mai stata avanzata la...

CONSULTAZIONI MATTARELLA : FICO E CASELLATI/ Riapre trattativa Governo Pd-M5s : MATTARELLA, partono le CONSULTAZIONI con FICO, CASELLATI e i gruppi misti: diretta video, prosegue la trattativa per il Governo Pd-M5s. Accuse e riaperture

Governo - Marcucci (Pd) : “Io ottimista. Trattativa ripresa - segnali positivi da M5S” : Arrivando al Nazareno Andrea Marcucci ha mostrato ottimismo sulla ripresa della Trattativa con il Movimento 5 Stelle per la formazione di un Governo: “Mi sembra che qualche passo in avanti sia stato fatto. La Trattativa mi sembra ripartita, ci sono passi in avanti. Io sono un indomito ottimista e i segnali che provengono dal M5S mi sembrano positivi” L'articolo Governo, Marcucci (Pd): “Io ottimista. Trattativa ripresa, ...

Crisi di Governo - il patto Pd-M5s deve puntare sui contenuti. Altro che salti nel buio : di Lorenzo Betti Cerchiamo di guardare per un momento ai contenuti programmatici e non ai simboli. Giuseppe Conte ha rappresentato, nella maggioranza giallo-verde, il rispetto delle istituzioni democratiche, anche europee. La garanzia che non si fanno salti nel buio, come ad esempio l’uscita dall’euro. Questa è la garanzia principale che un Pd dovrebbe volere dal potenziale alleato, e che fino a due anni era difficilmente pensabile. ...

Consultazioni Governo - lite Pd-M5s/ Mattarella attende : dem "ok Conte - nodo Di Maio" : Consultazioni Mattarella nel caos: accordo Pd-M5s traballa, crisi Governo continua. Dem 'ok Conte, nodo Di Maio': Salvini 'fate presto'. Calendario di oggi

Governo - Conte sblocca stallo M5S-Pd : «Di Maio non ha chiesto il Viminale». Pd : trattativa ripartita : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il...

