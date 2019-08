Governo | la via in salita e il toto nomi dell’accordo Pd-M5S

Un capo politico non deve avere incarichi di Governo - scriviamolo nel regolamento delle Camere : La divisione dei poteri dello stato è alla base della nostra democrazia, è il pilastro che regge la democrazia.Ma non si usa più, è cosa sorpassata dalla prassi e dalla esigenza inderogabile dei capibastione di controllare i gruppi e le Camere, di sottomettere al volere dell’esecutivo il Parlamento, invertendo le funzioni tra controllore e controllato, in barba a tutti i bei discorsi di insediamento dei vari ...

Governo - ore decisive : domani le consultazioni e Renzi attacca : 'Via Salvini' : domani, martedì 27 agosto, sarà un'altra giornata decisiva per questa crisi di Governo "sotto l'ombrellone". Continuano le trattative tra Pd e M5S, mentre Matteo Salvini, per scongiurare l'ipotesi di un esecutivo giallorosso è pronto addirittura ad offrire la premiership a Luigi Di Maio. E, in queste ore di accordi e strategie è tornato a parlare anche l'ex premier Matteo Renzi. Il senatore fiorentino ha colto l'occasione per effettuare ...

C’è l’accordo sul Conte bis : da PD e M5s via libera a Governo con tutti i big : C'è l'accordo fra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, via libera al Conte bis, o meglio, al Conte 2.0: un esecutivo retto da un patto politico chiaro, con un programma condiviso. Da sciogliere gli ultimi nodi sui nomi, ma con molte certezze: il governo sarà politico e i big del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico saranno dentro. E il segretario del PD chiama Conte.Continua a leggere

Anticipo Tfs statali - pagamento rinviato : cosa si rischia con crisi di Governo : Anticipo Tfs statali, pagamento rinviato: cosa si rischia con crisi di governo Si parla ancora di Anticipo Tfs per i dipendenti statali che usciranno dal mondo del lavoro usufruendo di Quota 100. Nel decreto che contiene Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, infatti, si stabilisce anche che i dipendenti statali che vanno in pensione con la nuova misura di pensione anticipata, potranno ricevere una parte del Trattamento di fine servizio (fino ...

Governo - Fico si sfila e guarda a Conte : «Continuo il mio ruolo». Oggi al via i tavoli di lavoro del Pd : Roberto Fico si sfila dalla partita per la premiership, mentre la delicata trattativa tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico per la formazione del nuovo Governo entra nel vivo. Fonti di...

Governo - Fico si sfila e guarda a Conte : «Continuo il mio ruolo». Oggi al via i tavoli di lavoro del Pd : Roberto Fico si sfila dalla partita per la premiership, mentre la delicata trattativa tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico per la formazione del nuovo Governo entra nel vivo. Fonti di...

Governo - Fico : «Continuo il mio ruolo». Oggi al via i tavoli di lavoro del Pd : «Roberto Fico ricopre l'incarico di Presidente della Camera dei Deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo». Lo rendono noto fonti vicine alla Presidenza...

Al via il primo incontro tra 5S e dem. Salvini : “Farò di tutto per evitare che il Pd torni al Governo” : Zingaretti in mattinata ha riunito alcuni dirigenti del partito. Orlando: la trattativa non si incaglierà sul taglio dei parlamentari

Governo - al via il vertice Dem-M5S Di Maio : Pd già litiga - li conosciamo : In corso alla Camera il vertice Pd-M5s per verificare una possibile alleanza in grado di sostenere il nuovo Governo. L'incontro è iniziato poco dopo le 14 dopo che Zingaretti aveva...

Crisi di Governo - via alle trattative per il Governo tra M5s e Pd. Oggi alle 14 il primo incontro tra i capigruppo – LA DIRETTA : È il giorno dell’incontro tra i capigruppo di M5s e Pd. Ancora ignoto il posto dove i grillini Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli e i dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio (più i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli) si siederanno attorno a un tavolo per iniziare a trattare. L’incontro è programmato alle 14. Dalle 8 e 40 il segretario Nicola Zingaretti e il suo vice Orlando sono nella sede del Nazareno dalle 8 e 40 ...

Governo - Salvini : il voto via maestra ma non porto rancore : La via maestra e' quella del voto, anche se Matteo Salvini lancia ancora segnali di apertura verso il M5S. E' questo l'esito delle consultazioni

Governo - diretta. Di Maio : «Al lavoro per maggioranza solida - 10 punti da portare avanti». Salvini : «Elezioni via maestra ma nessun rancore» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta. Di Maio : «Al lavoro per maggioranza solida - 10 punti da portare avanti». Salvini : «Elezioni via maestra ma nessun rancore» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta. Di Maio : «Lavoro per maggioranza solida». Salvini : «Voto via maestra - ma se i no diventano sì...». Mattarella parla alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....