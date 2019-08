Governo | Italia in Comune | ‘patto con sindaci per esecutivo legislatura’

Governo : Misiani - ‘Pd per progetto utile a Italia - M5S d’accordo?’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Noi vogliamo impegnarci per un progetto utile all’Italia: lavoro, salari, detassazione, ambiente, sviluppo, scuola. Se i 5 Stelle sono d’accordo su questo, troveremo l’accordo sulla squadra per dare all’Italia un Governo stabile. #noultimatum #primailprogramma”. Lo scrive su twitter Antonio Misiani del Pd. L'articolo Governo: Misiani, ‘Pd per progetto utile a ...

Salvini : “Governo Pd-M5s? Classico ribaltone all’italiana. Ma non facciamo appelli alla piazza - la strada maestra rimane il voto” : Mentre ci si avvicina alla scadenza fissata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per trovare un accordo per la formazione di un nuovo governo, con Pd e Movimento 5 Stelle in piena fase di contrattazioni, Matteo Salvini si oppone alla formazione di un esecutivo giallorosso e durante una conferenza stampa al Senato parla di “Classico ribaltone all’italiana” attaccando gli ex alleati di governo: “Se vuoi fare ...

Crisi - Zingaretti dopo l’incontro con Di Maio : “Lavoriamo per dare all’Italia un nuovo Governo” : “Fare il governo è una cosa seria, noi siamo persone serie, non vogliamo farne uno come il precedente che cade dopo 14 mesi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sotto la sede del Partito democratico, che ha aggiunto: “Stiamo lavorando per dare all’Italia un nuovo esecutivo. Il confronto è partito”. Alle 21 è atteso un vertice tra Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolo Crisi, ...

Paolo Becchi - il Governo dell'inciucio schiaffo all'Italia : "Il voto non conta un caz***. Conte infiltrato Pd" : "Un governo senza alcun riscontro nella volontà popolare". Secondo Paolo Becchi, l'accordo tra Pd e M5s (fonti di entrambi i partiti lo definirebbero in dirittura d'arrivo) "genererebbe una spaccatura insanabile tra popolo e istituzioni, dove il popolo non solo non vedrebbe rispettata la sua volonta

Governo M5S-Pd - Maroni : 'Salvini doveva fare come Bossi nel '94 - ha deluso gli italiani' : L'Italia è in attesa di capire se davvero la legislatura attuale avrà una prosecuzione determinata da un'alleanza formata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Rischia, dunque, di prendere forma quel Governo giallorosso che Matteo Salvini avrebbe voluto evitare attraverso il voto immediato. Un'occasione in cui potrebbe eventualmente far valere il consenso amplissimo che gli riconoscono i sondaggi, ma che pare in calo secondo alcune ...

**Governo : Renzi - ‘Italia protagonista se manda a casa Salvini’** : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “L’Europa deve cambiare linea economica adesso. In Germania arriva la recessione: l’export non basta. Brexit sarà un disastro per tutti. Lo scontro Usa-Russia ci vede alla finestra. Ora è tempo di investimenti, non di austerity. Se manda a casa Salvini, Italia torna protagonista”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. L'articolo **Governo: Renzi, ‘Italia protagonista se manda a ...

Crisi - Zingaretti : “Discontinuità garantita anche da cambio di persone. Italia non capirebbe un rimpastone del vecchio Governo” : “Noi pensiamo che in un governo di svolta la discontinuità debba esser garantita anche da un cambio di persone. È la posizione che ho sempre sostenuto e che ribadisco, convinto che si troverà una soluzione in un confronto reciproco, capendoci e interloquendo”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa nella sede del partito. “L’Italia non capirebbe un rimpastone del governo che è caduto. ...

Governo - M5S compatto su Conte. Zingaretti : «Discontinuità sui nomi - l'Italia non capirebbe rimpastone» : Governo, un'altra giornata di trattative tra M5S e Pd con qualche passo avanti, ma anche altri laterali. Il nodo centrale, ad oggi, è la figura di Giuseppe Conte sul quale (per ora) i...

Zingaretti : "L'Italia non capirebbe un rimpastone del Governo appena caduto" : “L’Italia non capirebbe un rimpastone. Il tema dei contenuti è importante. La direzione del Pd mi ha dato mandato per un governo di svolta. Serve una netta discontinuità e un cambio di persone”. Lo ha detto il segretario Dem Nicola Zingaretti nel corso di un punto stampa al Nazareno.“Abbiamo un mandato sancito dalla direzione di dare vita a un governo di svolta e discontinuità per il futuro del ...

Governo - M5S compatto su Conte premier. Zingaretti : «Discontinuità sui nomi Italia non capirebbe rimpastone» : Nuova telefonata stamani tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e il segretario Dem Nicola Zingaretti. Nel corso della conversazione, a quanto si apprende da fonti qualificate, Luigi Di Maio ha...

L’astronauta Paolo Nespoli : “andare nello Spazio ci rende uomini migliori - l’Italia è un tesoro”. E sulla Crisi di Governo : “alcuni politici li manderei lassù per sempre” : “Andare fuori dalla Terra ti fa diventare e ti fa sentire un terrestre migliore!”. E’ quanto ha dichiarato ieri all’AdnKronos l’astronauta italiano Paolo Nespoli, presente al Meeting di Rimini, dopo tre missioni nello Spazio a bordo dello Shuttle nel 2007 e della Soyuz nel 2010 nonché nella Stazione Spaziale Internazionale nel 2017. “Lo Spazio dà possibilità di vedere il pianeta da fuori, con centinaia se non ...

Governo : Berlusconi - ‘se voto noi con ‘Altra Italia’ responsabile - Fi essenziale’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “I tanti segnali di disaffezione alla politica espressi ad ogni tornata elettorale non vengono compresi né raccolti. In questo scenario grave e preoccupante è ancora più evidente che solo Forza Italia rappresenta, e lo fa con orgoglio e determinazione, le idee e le tradizioni politiche liberali, democratiche, garantiste e cristiane della Civiltà Occidentale, alternative alla sinistra e ben distinte ...

Governo Pd-M5S - Santanchè a Fiano : 'Italiani vi fanno un mazzo così - vi mandano a casa' : Tempo di riflessione per la politica italiana. Pochi giorni e si saprà se davvero Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico avranno trovato un'intesa per la formazione di una nuova maggioranza parlamentare, la nomina di un nuovo premier da suggerire a Mattarella e, soprattutto, la convergenza di idee programmatiche. Daniela Santanchè, ospite della trasmissione L'aria che tira-Estate su La 7, nell'ambito di un confronto con il piddino ...

Crisi - Santanchè a Fiano su La7 : “Oggi dovrei fare la ola per Governo M5s-Pd. Italiani vi faranno un mazzo così e vi manderanno a casa” : In collegamento con gli studi dell’Aria che tira estate (su La7) Daniela Santanchè attacca Pd e Movimento 5 stelle e, commentando l’ipotesi di un accordo tra i due, si rivolge direttamente a Emanuele Fiano: “Gli Italiani vi faranno un mazzo così e vi manderanno a casa” L'articolo Crisi, Santanchè a Fiano su La7: “Oggi dovrei fare la ola per governo M5s-Pd. Italiani vi faranno un mazzo così e vi manderanno a ...