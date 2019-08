Governo | alle 18 vertice M5S-Pd Conte sblocca lo stallo | «Di Maio non ha chiesto il

Governo - Palazzo Chigi : «Di Maio non ha mai chiesto il Viminale». Delrio : «Tratti Conte». Vertice Pd alle 16 : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il diktat...

Governo Pd-M5S - Giordano : 'Alleanza dei perdenti - hanno paura del voto' : Il giornalista Mario Giordano, ospite della trasmissione di La 7 L'aria che tira, ha avuto un duello molto acceso sulla questione della trattativa tra Pd e M5S con la piddina Lia Quartapelle, esternando tutte le sue perplessità e ragioni di critica sulla possibilità che presto l'Italia possa avere un Governo giallorosso. Il Paese aspetta di sapere se avrà un nuovo Governo o se, invece, sarà chiamato a tornare alle urne al più presto possibile. ...

Governo : vertice Pd alle 16 - decisioni su crisi e no incontro deciso da M5S : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Oggi al Nazareno alle ore 16 si riunisce la cabina di regia del Pd per assumere le decisioni conseguenti sulla crisi di Governo, anche a seguito della cancellazione, da parte della presidenza del Consiglio, dell’incontro previsto questa mattina a Palazzo Chigi con la delegazione M5S”. Così in una nota l’ufficio stampa Pd.L'articolo Governo: vertice Pd alle 16, decisioni su crisi e ...

Nuovo Governo - accordo a rischio : Di Maio accusa il Pd di pensare solo alle poltrone : Le trattative per il Nuovo governo a trazione Cinquestelle e Partito Democratico hanno subito uno stop di carattere probabilmente strategico. L'incontro avvenuto nella serata e conclusosi nel cuore della notte tra le delegazioni dei due partiti sembra abbia avuto un esito al momento negativo. Il summit avrebbe deluso fortemente i pentastellati soprattutto dal punto di vista dei contenuti e l'accusa del capo politico Luigi Di Maio sarebbe stata ...

Governo : Miccichè - 'no alleanza con sovranisti - serve pattuglia responsabili per interessi paese' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Forza Italia resta portatore sano di cultura democratica, liberale, di ispirazione cristiana ed europeista e, anche qualora si tornasse al voto, non avremmo che da perdere in un'alleanza con i sovranisti". E' quanto scrive in una lettera aperta, pubblicata oggi dal Me

Governo - tra M5S e Pd non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - strada ancora in salita». Nuovo vertice alle ore 11 : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Crisi Governo - nuovo incontro alle 11 : Crisi di governo. Nulla di fatto nel vertice notturno di quattro ore fra 5Stelle e Pd. La necessità di un nuovo incontro per le 11 di oggi fa capire che gli angoli da smussare sono molti. Non esiste,per M5s, un sì chiaro del Pd ad un Conte-bis: "Il Pd non ha chiarito la sua posizione su Conte.E' un momento delicato e chiediamo responsabilità, la pazienza ha un limite". E precisano: "Il Pd non ci ha parlato di programmi, ma solo di ...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice con Di Maio e Zingaretti alle 21. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

