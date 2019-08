Google sta testando un nuovo design di YouTube per Android TV e alcune modifiche per

Google Chrome per Android testa nuove scorciatoie per il pulsante Schede : L'abilitazione di un nuovo flag in Google Chrome per Android consente agli utenti di accedere direttamente ad alcune scorciatoie con una pressione prolungata sul pulsante Schede che attualmente includono "Chiudi scheda", "Nuova scheda" e "Nuova scheda in incognito". L'articolo Google Chrome per Android testa nuove scorciatoie per il pulsante Schede proviene da TuttoAndroid.

Ecco come silenziare Google Assistant - che sfoggia una nuova pagina per le relazioni fra i contatti : Quante novità per Google Assistant, che ora può essere zittito e gode di una nuova pagina dedicata alle relazioni fra i contatti: Your People. Ecco tutti i dettagli e le informazioni in merito.

HONOR 20S avvistato su Google Play Console con Android 10 e fino a 256 GB di memoria interna : HONOR 20S è stato appena avvistato su Google Play Console, dovrebbe arrivare con Android 10, disPlay da 6 pollici e fino a 256 GB di memoria interna.

Uno scatto svela l'interfaccia di Google Stadia : Non sappiamo ancora moltissimo su Google Stadia, soprattutto per quanto riguarda l'interfaccia che ci metterà a disposizione la piattaforma.A questo riguardo ci viene però in soccorso un interessante scatto proveniente direttamente dalla Gamescom 2019. Alla fiera infatti Google Stadia era a disposizione dei visitatori per poter essere provato, per cui non può certo mancare qualche scatto rubato. Stando all'immagine pervenuta in rete, possiamo ...

Google Stadia è stato provato al Gamescom 2019 : tra i nuovi giochi 'Destiny 2' : Google Stadia da mesi si trova sul podio delle news proprio per un motivo, ovvero è la prima piattaforma che permette lo streaming di giochi ad risoluzione altissime e con un input lag minore. Per i giocatori, sopratutto per coloro che si trovano nel lato competitivo, serve avere un input lag quasi inesistente ovvero il tempo di risposta della macchina al comando di un giocatore: di conseguenza se l'input lag è minore il giocatore potrà giocare ...

Google Messaggi sta provando a mettere in risalto il pulsante di registrazione vocale : Dal momento che alcune funzionalità sono attualmente nascoste alla vista dell'utente nel menu "+", Google Messaggi sta testando una nuova interfaccia che rende più pratica la possibilità di registrare e inviare Messaggi vocali. Attualmente sembra che Google stia implementando questa nuova interfaccia utente solo per alcuni utenti della versione beta dell'app.

Google al lavoro su nuovi standard per la privacy online : ecco Privacy Sandbox : Google sta sviluppando una serie di nuovi standard chiamati Privacy Sandbox per andare a migliorare la tutela della Privacy nella navigazione web, mantenendo vivo il mondo degli annunci pubblicitari.

IKEA preferisce Google Assistant per le tende smart - LG sceglie Alexa per le sue lavatrici e asciugatrici ThinQ : IKEA è in procinto di lanciare due versioni delle tende intelligenti e un video trapelato ha rivelato che al momento del lancio supporteranno inizialmente solo Google Assistant e più avanti anche Apple HomeKit e Amazon Alexa. LG abbandona invece Google Assistant in favore di Amazon Alexa nelle sue nuove apparecchiature per il lavaggio della serie ThinQ che presenterà all'IFA 2019.

Con questa nuova gesture è più facile passare fra gli account di Google Drive : Google Drive fa un altro passo avanti verso la semplicità e l'immediatezza aggiungendo una nuova gesture utilizzabile per passare da un account a un altro nel caso in cui ce ne siano più di uno.

I promemoria di Google Assistant ancora più rapidi da consultare con una pagina web e un'icona sulla homescreen : Quando si ha poco tempo a disposizione possono essere fuori portata anche i numerosi passaggi banali che consentono di salvare un promemoria

Google e OnePlus guadagnano terreno negli Stati Uniti grazie a Pixel 3a e OnePlus 7 Pro : Quest'anno Samsung, LG e ZTE hanno subito riduzioni delle vendite, mentre OnePlus e Google hanno guadagnato terreno negli Stati Uniti nei confronti di altri produttori dopo il lancio di Google Pixel 3a e OnePlus 7 Pro. OnePlus ha registrato una crescita del 152% anno su anno nelle vendite, mentre Google è arrivata al secondo posto con una crescita dell'88%.

Fong Fei-Fei - chi è la star della musica pop in Taiwan celebrata da Google : E' giorno di commemorazioni importanti oggi a Taiwan e anche sulla home page del celebre motore di ricerca Google. Infatti proprio il 20 agosto 2019 avrebbe compiuto 66 anni Fong Fei-Fei (vero nome Lin Chiu-luan), famosissima cantante folk in Taiwan e in tutta l'Asia. La star si è spenta a soli 58 anni nel 2012 per un tumore ai polmoni. Il suo repertorio era caratterizzato da canzoni romantiche e sognanti. In 40 anni di carriera Fong ...

Quanti nuovi giochi in arrivo su Google Stadia : ecco i titoli annunciati ieri : In occasione di Gamescom 2019 il team di Google ha annunciato una serie di giochi che saranno disponibili sulla nuova piattaforma gaming Stadia