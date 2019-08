Gli USA potrebbero bloccare l’importazione di alcuni dispositivi Android

Annunciata First Ladies - Viola Davis sarà Michelle Obama nella serie sulle moGli dei Presidenti Usa : Non ha ancora smesso i panni di Annalise Keating – la sesta e ultima stagione de Le Regole del Delitto Perfetto partirà su ABC a settembre –, eppure il prossimo ruolo di Viola Davis è già deciso. La pluripremiata interprete di The Help, Fences e altri grandi successi sarà Michelle Obama in First Ladies, la nuova serie antologica firmata Showtime e incentrata sulle mogli dei Presidenti degli Stati Uniti. Secondo quanto dichiarato dallo stesso ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati daGli USA - 27 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende dati macroeconomici rilevanti dagli Usa. Previsti altri in agenda per la giornata

Gambiano accusato di stupro per anni ospite di centri d'accoGlienza : Federico Garau Il 19enne Alpha Yallow, autore dello stupro nella stazione palermitana di Sferracavallo, era stato per anni ospite di due centri d'accoglienza nel Vallo di Diano (Salerno). Dopo aver collezionato numerose denunce, aveva fatto perdere le proprie tracce, spostandosi liberamente nel sud Italia Ad alcuni giorni dal suo arresto, emergono altri inquietanti dettagli sul giovane Gambiano accusato di avere violentato una donna ...

Huawei : "Gli USA vogliono continuare a dominare l'hi-tech. Segnale pericoloso" : Le parole di Abraham Liu, rappresentante principale del gruppo cinese presso le istituzioni europee, sulle limitazioni imposte all'azienda da Trump. Intanto il colosso cinese presenta due prodotti per l'intelligenza artificiale

Centinaia di persone sono state evacuate dall’isola greca di Samo a causa deGli incendi : Nel weekend Centinaia di persone, turisti e residenti, sono state evacuate da alcuni hotel e spiagge dell’isola greca di Samo, a causa di un incendio. Le imbarcazioni della Guardia costiera greca hanno recuperato i bagnanti dalle spiagge per portarli nella vicina

Allarme smartphone tra Gli adolescenti : i danni silenziosi che causano sono irreversibili : Sembra scontato ma è necessario ribadirlo perché sta diventando una vera e propria emergenza: l’uso prolungato del cellulare può causare disturbi soprattutto agli adolescenti. Secondo i risultati di recenti studi lo smartphone viene usato in media 5 ore al giorno. “Questo uso intensifica – spiega Giovanni Battista Tura, responsabile di Psichiatria dell’Irccs Fatebenefratelli di Brescia – l’accelerazione fra ...

The Affair 5 riparte senza Joshua Jackson? L’ultima stagione debutta neGli USA e stravolge tutto : Non c'è una data ufficiale per la messa in onda italiana ma i fan saranno lieti di sapere che The Affair 5 è ripartita negli Usa e ha stravolto le carte in tavola, ancora una volta. La serie è tornata su Showtime per la sua quinta e ultima stagione che ha riservato già le prime novità ai suoi fan visto che hanno dovuto rinunciare alla storia raccontata da quattro punti di vista diversi, i suoi quattro personaggi storici, Noah ed Helen Solloway e ...

'Beautiful' - spoiler daGli Stati Uniti : Thomas finirà in coma a causa di Brooke : dagli Stati Uniti giungono nuove avvincenti anticipazioni sulla soap opera "Beautiful", meglio conosciuta in patria con il titolo di "The Bold and the beautiful". Nelle puntate americane, infatti, sta per succedere qualcosa di incredibile che cambierà il destino di diversi personaggi della soap ma soprattutto di Thomas Forrester. Il giovane, infatti, finirà in coma dopo che Brooke Logan accorrerà in aiuto della figlia Hope e lo spingerà ...

Cina - lo yuan ai minimi da 11 anni per le tensioni con Gli USA sui dazi : Ad agosto la valuta di Pechino si è indebolita del 3,7%: il deprezzamento ha come effetto quello di rendere più competitive le esportazioni e di ovviare, in parte, al peso delle tariffe a cui sono sottoposte le merci dirette verso gli Stati Uniti

Tav - via aGli espropri a Salbertrand : “110mila metri di capannoni e 600 tir al giorno”. Il sindaco contrario : “Si svende salute con scusa del lavoro” : “Per anni in questa terra si è venduto il lavoro in cambio della salute, ma adesso basta”. Roberto Pourpour è il sindaco di Salbertrand, un comune di 600 abitanti in Alta Valsusa. È stato eletto pochi mesi fa grazie alle sue posizioni contrarie al nuovo cantiere industriale per la valorizzazione dello smarino della Torino-Lione, che dovrebbe sorgere nel suo comune su un’area di 110mila metri quadri. Secondo i dati ufficiali, qui dovrebbero ...

Usa - primo caso di reato in orbita : l’astronauta Anne McClain accusata dall’ex moGlie di accesso improprio al suo conto dall’Iss : Una coppia omosessuale, ora separata, si avvia ad essere al centro della prima causa per un reato commesso in orbita. Si tratta di Summer Worden, una ex 007 dell’aeronautica Usa residente in Kansas, e Anne McClain, astronauta decorata della Nasa. La prima ha accusato l’ormai ex coniuge di aver violato le sue credenziali di accesso al conto bancario mentre si trovava sulla stazione spaziale internazionale (Iss) nel corso di una missione di sei ...

In Death Stranding viaggeremo attraverso varie aree deGli USA : Mancano ancora pochi mesi all'uscita di Death Stranding e in molti ancora non hanno le idee chiare su quella che sarà la struttura ludica della nuova opera di Hideo Kojima, un argomento che abbiamo trattato anche in un nostro articolo.In una recente anteprima, i colleghi di GamesRadar hanno provato a fare chiarezza sul titolo, spiegando a grandi linee il concept alla base del gioco.Death Stranding come sappiamo è ambientato in una versione ...

Il vicesindaco nella bufera : "Chiedo scusa per la maGlietta sessista" : A Roverè Veronese, Luigi Corradi vicino a Fratelli d'Italia replica alle polemiche: "E' stata una goliardata. Io rispetto le donne". Ma ora, dopo la Lega, anche il partito della Meloni prende le distanze da lui

