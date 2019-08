Gli Hard Rock Cafe celebrano Freddie Mercury

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Roma, 27 ago. (AdnKronos) –si prepara a festeggiare. Quest’anno neidi Firenze, Roma e Venezia per un’intera settimana si celebreranno la storia e la musica di: Nei treè tutto pronto per ‘for a Week’ un’intera settimana dedicata ad un’icona della musica: da giovedì 5 settembre 2019 – compleanno di– fino a giovedì 12 settembre. In onore del frontman dei Queen neisi potranno trovare il ‘’s Mustache Milkshake’ solo per un tempo limitato e ci saranno eventi a tema, musica live e la vendita di articoli esclusivi per raccogliere fondi a favore di ThePhoenix Trust, un’organizzazione benefica creata in memoria dida Brian May e Roger Taylor insieme al loro manager Jim Beach per sostenere la lotta ...

