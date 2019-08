Giuseppi | Mentana scherza sull’errore di Trump | «Gli americani primi per incapacità…»

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 27 agosto 2019) Maratona». L’endorsement (con strafalcione) di Donaldper il premier dimissionario Conte ha trovato eco negli studi della Maratona, dove è diventato occasione di ironie. Il direttore del TgLa7, visibilmente ringalluzzito dalla crisi di governo, ha letto in diretta il Tweet del Presidente americano,ndo sul suo errore di trascrizione del nome di Conte, ribattezzato “”. “Dopo i francesi vengono glicome incapacità…“ ha ironizzato, deridendo per l’appunto la svista dell’inquilino della Casa Bianca, che nel giro di pochi minuti ha cancellato il tweet incriminato e l’ha ripubblicato con il nome esatto del nostro premier dimissionario (di seguito, la versione corretta): Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the Italian Republic, Giuseppe Conte. ...

La7tv : #specialimentana #maratonamentana L'endorsement del Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump al premier… - abioleonardi : RT @La7tv: #specialimentana #maratonamentana L'endorsement del Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump al premier 'Giuseppi' Co… - LobbaLuisa : RT @La7tv: #specialimentana #maratonamentana L'endorsement del Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump al premier 'Giuseppi' Co… -