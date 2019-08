Giovane ucciso dall' amico a Novara | il padre | Era la mia stampella | come farò?

Novara : Giovane ucciso - fermato confessa su facebook : l'ho fatto per amore : Novara: giovane ucciso, fermato confessa su facebook. "Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una cazzata per amore...

Giovane ucciso nel novarese - shock per la confessione dell’omicida su FB : “Ho ucciso il mio migliore amico per amore” : Ha confessato l’omicidio su Facebook, prima dell’arrivo dei carabinieri che hanno fatto scattare le manette attorno ai suoi polsi. Alberto Pastore, 23 anni, è il Giovane che la notte scorsa, a Borgo Ticino (Novara), ha ucciso a coltellate un coetaneo, Yoan Leonardi. “Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una cazzata per amore – ha scritto Alberto sul social network 10 ore fa -, ho scoperto troppe cose dal mio migliore ...

Incidente mortale nel Casertano : Giovane padre ucciso da un pirata della strada : Ennesima tragedia della strada. Questa volta a macchiarsi di sangue è stato il Comune di Castel Volturno, piccolo centro abitato della provincia di Caserta. Il sinistro si è verificato in via delle Acacie, nei pressi del villaggio Coppola Pinetamare, a poca distanza dal rinomato centro sportivo di allenamento della SSC Napoli. A perdere la vita, intorno alle ore 20:30 di ieri sera, sabato 17 agosto, è stato Giorgio Galiero, di appena 34 anni, il ...

Roma - lo scippo - la droga - le coltellate. Confessa un Giovane americano : «Ho ucciso io il carabiniere» : «Sono stato io ad uccidere il carabiniere». Ha Confessato ieri sera un turista ventenne statunitense di aver colpito con otto coltellate alle spalle, all?addome, alla schiena e...

"Gli avevo detto di non uscire". Carabiniere ucciso - lo strazio della Giovane vedova : "Gesù sulla Croce ha avuto cinque piaghe, Mario stanotte ne ha ricevute otto". Rosa Maria Esilio, la giovane moglie del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega piange tra le braccia di suo padre. Come riporta il Corriere, la donna si lascia andare alla disperazione tra le braccia di suo padre. "Lo sai,

