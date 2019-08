Giordana Angi fa un’importante rivelazione | la reazione dei fan

Giordana Angi confessione : “Voglio essere tua” e lascia tutti senza parole : Amici ultime notizie: Giordana Angi spiazza tutti i suoi fan con un annuncio importante Giordana Angi ha finalmente rivelato il titolo del suo secondo album. In questa calda estate, ha disseminato su Instagram degli indizi riguardanti proprio il suo ultimo lavoro discografico (ci ha messo anima e corpo per renderlo perfetto) e qualche suo follower […] L'articolo Giordana Angi confessione: “Voglio essere tua” e lascia tutti ...

Stringimi Più Forte è il nuovo singolo di Giordana Angi a sorpresa prima dell’album : Il nuovo singolo di Giordana Angi è Stringimi Più Forte. Il brano arriva a sorpresa a ridosso del rilascio del prossimo album e segue il successo di Casa che ha invece pubblicato in occasione della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. A darne l'annuncio è l'artista romana sui suoi canali social, nei quali ha specificato di aver composto il brano quando ancora si trovava trai banchi della scuola di Canale5, della quale è stata ...

Giordana Angi dopo Amici : “Mi sento grata e fortunata” (intervista) : Ad Amici di Maria De Filippi si è classificata al secondo posto e ha vinto il premio della critica, l'album Casa è ai vertici delle classifiche di vendita e firma quattro brani nel nuovo album di Tiziano Ferro. Giordana Angi è in tour e ci ha raccontato i suoi primi bagni di folla! dopo due mesi e mezzo senza contatti con l'esterno, hai incontrato migliaia di persone nel tuo instore tour. Ti aspettavi di trovare così tanta gente? Non mi ...

Giordana Angi - lo sfogo : “A volte pensate che in me ci possa essere una soluzione” : Amici, Giordana Angi: il successo dopo il talent show con Casa Tour Giordana Angi sta riscuotendo parecchio successo dopo Amici di Maria De Filippi e ne sono una dimostrazione non solo i tanti riscontri ottenuti dal Casa Tour ma anche le vendite del primo album Casa che hanno permesso alla seconda classificata del talent show […] L'articolo Giordana Angi, lo sfogo: “A volte pensate che in me ci possa essere una soluzione” ...

Da Giordana Angi a Irama e Alberto Urso - i primi nomi di Amici Vip : Giordana Angi, Irama, Alberto Urso e Annalisa: sono questi i primi nomi di Amici Vip. Li svela Davide Maggio in anteprima esclusiva. Quattro ex Amici di Maria De Filippi per la prima stagione del nuovo programma TV che, stando alle prime indiscrezioni, con il format di Amici non ha nulla a che vedere. L'unico punto in comune allora restano gli ospiti, alcuni dei quali fanno parte dei cantanti emersi dalle 18 edizioni di Amici di Maria De ...

Giordana Angi - in 2 sulla moto - e senza casco! - / Video 'frontale fa rima con mortale' : Giordana Angi in moto con la sorella ma entrambe senza casco! I fan non si accorgono della grave mancanza, fine delle vacanze.

“Un sogno che si realizza”. Giordana Angi finalmente sorride : arriva una bella notizia : sorride Giordana Angi, dopo anni ha deciso insieme alla sorella minore di passare il Ferragosto come ai vecchi tempi: sono anni, ormai, che le due non trascorrono un’intera giornata insieme e la cantante di Casa non chiedeva di più dalla propria vita, dopo tutti gli impegni di lavoro che l’hanno assorbita completamente dopo il secondo posto ad Amici 2019. Lo ha detto espressamente: si sarebbe presa una pausa dal lavoro. E ha pensato bene – anzi, ...

Amici - Giordana Angi e la decisione dopo talent - pettegolezzi e secondo disco : smette da tutto : La carriera di Giordana Agni, la straordinaria cantante lanciata dal talent Amici di Maria De Filippi - in onda su Canale5 - è decollata alla grande. L'artista, originaria della Francia, ha ultimato il suo secondo disco, atteso per ottobre, anche se non si esclude la possibilità che l'artista prefe

La scaletta di Meraviglioso Modugno in diretta Facebook il 6 agosto : tutti gli ospiti - da Ermal Meta a Giordana Angi e Alberto Urso : Si terrà stasera, martedì 6 agosto, a Polignano a Mare (Ba) la nona edizione di Meraviglioso Modugno, al via alle ore 21.15 in Piazza Aldo Moro. Nella ricorrenza della morte di Domenico Modugno, l'artista verrà ricordato nella sua città Natale con il supporto di alcuni ospiti musicali che ne interpreteranno le canzoni più importante del suo percorso artistico. La serata-evento dedicata a Domenico Modugno premia quest'anno Ermal Meta: la ...