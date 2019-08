Germania | blitz nella sede della controllata di Deutsche Börse | si indaga sulle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Un raid imponentedi Clearstream Banking AG,. L’operazione cominciata martedì mattina a Eschborn, vicino a Francoforte, è stata disposta su richiestaprocura di Colonia, come raccontano i siti dei quotidiani tedeschi Handelsblatt e SüdZeitung, che stando sul più grande scandalo fiscale, noto come “cum-ex“, dal nome delle operazione fiscali con cui una rete di banche e grandi azionisti ha ricevuto miliardi dalle tesorerie europee ottenendo indebitamente rimborsi per il pagamentotassa sui dividendi, grazie a transazioni effettuate a cavallo del pagamento delle cedole. Inil danno totale causato dalle transizioni cum-ex è stimato in oltre dieci miliardi di euro.operazioni di oggi non è stato reso noto alcun dettaglio. “Le ricerche sono condotte nel contesto di ...

tutto_travaglio : #Sovranista non è Salvini ma la Germania, ecco perché la sinistra... - Blitz quotidiano - PaoloTarantola : Sovranista non è Salvini ma la Germania, ecco perché la sinistra dovrebbe… - BlitzQuotidiano : Sovranista non è Salvini ma la Germania, ecco perché la sinistra dovrebbe… -