Germania | allerta sicurezza a Monaco | aeroporto evacuato | 130 voli cancellati

Terrorismo - siriano minaccia attentato a Roma. Allerta rientrata : “È in Germania” : Ha minacciato un attentato a Roma, ma in realtà non si trova in Italia. L‘Allerta diramata venerdì dalla Questura della Capitale è già rientrata dopo gli accertamenti svolti dall’AntiTerrorismo della polizia: come fanno sapere fonti del Dipartimento di pubblica sicurezza, il presunto attentatore è stato localizzato in Germania. Si tratta di un cittadino siriano di 27 anni che ora risulta ricercato: il suo nome è stato segnalato da ...