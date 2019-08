Germania a caccia di giovani medici italiani | stipendio e inquadramento sempre più

Kimi Raikkonen F1 - GP Germania 2019 : “La macchina cresce e vado a caccia di altri punti. Sul futuro…” : Kimi Raikkonen sbarca a Hockenheim per affrontare un Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno che potrebbe confermare il buon momento suo e della Alfa Romeo. Dopo un avvio di campionato tutt’altro che scintillante, infatti, “Ice Man” sta inanellando una interessante serie di risultati con le ultime tre gare concluse in zona punti. Nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana ha puntato ...

F1 - GP Germania 2019 : Charles Leclerc prima guida “in pectore” della Ferrari. Il monegasco a caccia della prima vittoria : Il Campionato Mondiale di Formula 1 2019 si appresta a superare il giro di boa della stagione con l’undicesima tappa in programma dal 26 al 28 luglio ad Hockenheim valevole per il Gran Premio di Germania. In casa Ferrari i due piloti stanno vivendo un momento diametralmente opposto, con un Sebastian Vettel in difficoltà dal punto di vista psicologico ed un Charles Leclerc in grande spolvero che sta mettendo in mostra tutto il suo talento ...

MotoGP - GP Germania 2019 : Marquez a caccia della Decima - gli italiani costretti ad una rimonta di gruppo : Il circus del Motomondiale sta per affrontare l’ultima fatica della parte iniziale di stagione, prima delle quattro settimane di stop estivo che precederanno il successivo round in Repubblica Ceca; questo pomeriggio alle 14:00 scatterà il Gran Premio di Germania di MotoGP, con Marc Marquez che appare ancora una volta in assoluto controllo sulla pista del Sachsenring dove nel recente passato ha fatto man bassa di ogni sessione di qualifiche ...

Moto3 - GP Germania 2019 : un folto plotone italiano va a caccia del leader Canet : Il Motomondiale si appresta a entrare nel vivo del suo ultimo appuntamento prima della pausa estiva di un mese, quello del GP di Germania che si correrà sul tradizionale circuito del Sachsenring. La classe Moto3 ha visto settimana scorsa sulla pista olandese di Assen una battaglia emozionante per la vittoria tra Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino, con quest’ultimo capace di beffare per la seconda volta dopo il Mugello il rivale toscano e ...