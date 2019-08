Frosinone | neonata muore in ospedale | scoppia la rissa tra genitori e medici Disposta

Frosinone - neonata trovata morta nella culla in ospedale : Aurora Vigne Non è da escludere che la piccola possa essere deceduta per una sofferenza respiratoria, ma in ogni caso resta da capire perché non siano entrati in funzione i dispositivi di allarme. Aperta un'indagine Tragedia a Frosinone dove una neonata è stata trovata senza vita nella sua culla nel reparto di neonatologia. È successo presso l'ospedale Spaziani, nella capitale della Ciociaria. La morte della piccola è avvenuta nella ...