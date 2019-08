Fratelli Unici film stasera in tv 27 agosto | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di martedì 27 agosto 2019)è ilin tv martedì 272019 in onda in prima serata su Rai 1. La pellicola diretta da Stephen Frears ha come protagonisti Ben Foster e Dustin Hoffman. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda GENERE: CommediaANNO: 2014REGIA: Alessio Maria Federici: Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini, Miriam Leone, Sergio Assisi, Eleonora Gaggero, Massimo De Lorenzo, Michela Andreozzi, Augusto Zucchi, Vanni BramatiDURATA: 89 Minutiin tv:Pietro (Raoul Bova) è un uomo affermato e cinico che ormai non sa più come si ama; Francesco (Luca Argentero) è invece il classico eterno ragazzino che non ha mai amato. I due sono ...

lucasofri : Fratelli d'Italia sono gli unici che vogliono le elezioni in tutto il parlamento. - FelixSarconaIT : RT @RaiUno: Pietro e Francesco sono fratelli ma hanno desiderato per tutta la vita di essere figli unici.??Pietro perde la memoria e France… - RaiUno : Pietro e Francesco sono fratelli ma hanno desiderato per tutta la vita di essere figli unici.??Pietro perde la memo… -