Franz Di Cioccio è tra le cento icone della musica che hanno cambiato il nostro mondo

(Di martedì 27 agosto 2019)Diè tra le 100cheil! A dichiararlo è la rivista inglese “PROG UK” nel numero speciale “COLLECTORS’ EDICTION – SPECIAL 100th ISSUE”. Il frontman di PFM è l’unico artista dellatino ad essere stato inserito nella prestigiosa classifica insieme a nomi del calibro di Brian Eno, David Gilmour, Frank Zappa, Peter Gabriel, Kate Bush, Paul McCartney, Ian Anderson, Mike Oldfield, Robert Freep, Alan Parson, ecc. In questo anno intenso ricco di conferme e successi, proseguono intanto le tappe del “TVB – The Very Best Tour”. Durante il tour PFM presenta al pubblico i brani più significativi di tutta la sua storia: dai primi anni fino ai grandissimi successi di oggi, aprendo anche una finestra su De André e il pezzo di storiaitaliana che insiemecondiviso. Il tour durante l’estate attraverserà moltissime città ...

