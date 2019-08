Formula 1 – “Pronti a dare battaglia” | Binotto lancia la carica in vista del Gp di Spa

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Mattiala: le parole del team principal Ferrari alla vigilia del Gp del Belgio Si torna finalmente in pista: è terminata la pausa estiva delle1 e già da giovedì i piloti saranno protagonisti del paddock di Spa, indel Gp del Belgio di domenica pomeriggio. La Ferrari arriva in terra belga con tanti buoni propositi e vogliosa di far bene dopo un inizio di stagione difficile. photo4/Lapresse “Il campionato riparte dal Belgio e dalla splendida pista di Spa-Francorchamps, uno dei tracciati più completi presenti nel calendario del Mondiale. Abbiamo staccato per qualche giorno, giusto il tempo per rire le batterie e tornare in pista pronti ancora una volta abattaglia“, queste le prime parole di Mattiadopo la pausa estiva. Andrej ISAKOVIC / AFP “Siamo più motivati che mai a fare bene nella seconda parte di stagione e ...

