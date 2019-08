Formula 1 | niente ferie per i motoristi della Mercedes | Toto Wolff ‘spaventato’ dalla

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Il team principalha parlato del lavoro svolto dai suoidurante il mese di agosto, soffermandosi poi sull’appuntamento di Spa Le vacanze sono finite, il circus1 è pronto a tornare in pista per il primo appuntamentoseconda parte di stagione. Nel prossimo fine settimana si terrà il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa, una gara iconica che regalerà certamente emozioni e spettacolo. Photo4/LaPresse Proprio per l’importanza dell’evento, laha continuato a lavorare anche durante le vacanze, sviluppando i motori delle monoposto di Bottas e Hamilton per farsi trovare pronti in Belgio. Un lavoro eccellente, come sottolineato da: “i membri del team con sede a Brixworth hanno lavorato durante la pausa estiva per migliorare le prestazioni e l’affidabilitànostra power unit. Abbiamo ...

RotoreInterello : RT @corradone91: #Dalbert ha detto sì alla #Fiorentina: partirà in prestito secco e potrebbe arrivare a Firenze già in giornata. In dirittu… - DaniloBatresi : RT @corradone91: #Dalbert ha detto sì alla #Fiorentina: partirà in prestito secco e potrebbe arrivare a Firenze già in giornata. In dirittu… - Cucciolina96251 : RT @corradone91: #Dalbert ha detto sì alla #Fiorentina: partirà in prestito secco e potrebbe arrivare a Firenze già in giornata. In dirittu… -