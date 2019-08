Formula 1 – Leclerc pronto al ritorno in pista | le parole cariche e motivate del

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Charlesnon vede l’ora di tornare in: ledel giovane monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp d’Olanda La pausa estiva della1 è finalmente terminata: i piloti sono pronti a tornare indopo quasi un mese di stop per battagliare per la vittoria. La1 torna protagonista in Olanda, dove la Ferrari arriva motivatissima per far bene in un circuito che le si addice molto. photo4/Lapresse Voglioso di tornare ine dimostrare ciò di cui è capace,ha così raccontato le sue sensazioni alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale: “Spa-Francorchamps è unamitica nel mondo del motorsport e una delle più belle inserite nel calendario del campionato di1. È quindi particolarmente piacevole riprendere proprio su questo tracciato l’attività didopo la pausa estiva. Fa sempre impressione rendersi conto di ...

