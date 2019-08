Formula 1 | accordo raggiunto con Liberty Media | il Gp di Barcellona sarà in calendario

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Gli organizzatori dell’evento hannounannuale con, mantenendo dunque il Gp diinanche nel 2020 Il Gran Premio dineldi1 anche nel 2020, è ufficiale l’dai promotori dell’evento iberico e. Photo4/LaPresse Quella dell’anno prossimola cinquantesima edizione di questo evento, che venne disputato per la prima volta nel 1970 sul circuito cittadino Pedralbes, a. “Siamo molto felici di confermare che il Gran Premio di Spagnanel2020 di1” le parole di Chase Carey. “La decisione di continuare ad avere una gara spagnola della maggior serie a ruote scoperte del motorsport è parte della nostra strategia di mantenere la F1 in Europa, nelle piste storiche, ma anche di espandersi in nuovi ...

MatteoPedrosi : Situazione #Laxalt: #Torino disposto a trattare ma la formula è quella del prestito con diritto di riscatto (stesse… - skrilife : RT @it_inter: Raggiunto l'accordo tra Inter e Fiorentina per lo scambio Dalbert-Biraghi: il brasiliano passa ai viola con la formula del pr… - it_inter : Raggiunto l'accordo tra Inter e Fiorentina per lo scambio Dalbert-Biraghi: il brasiliano passa ai viola con la form… -