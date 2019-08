Ford Puma | il bagagliaio diventa una vasca da bagno per l’amico a quattro zampe

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Per celebrare la Giornata Internazionale del Cane,ha pensato di far provare agli amici auna rapida toeletta “sulleruote”. Protagonista di questa particolare sfida con la praticità e la versatilità è stata la nuova. L’inedito crossover americano, infatti, gode di unche sotto al pavimento “nasconde” una Mega Box da 80 litri di volume utile: si tratta di un vano portaoggetti impermeabile che, provvisto anche di un tappo di scarico, permette di fare un veloceall’amico Fido; proprio l’impermeabilità e la presenza dello scarico rendono lamolto pratica anche da tenere in ordine. Una soluzione ideale per far salire di nuovo in auto pulito e profumato il proprio cane, magari dopo aver affrontato una lunga giornata di trekking in montagna, tra fanghiglia e fili d’erba sparsi ovunque sul suo ...

