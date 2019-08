Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Rischia di saltare definitivamente la trattativa tra Pd e M5s per la formazione del governo. La nuova richiesta di Luigi Di Maio di tenere per se' la vice presidenza del Consiglio e' arrivata come un fulmine a ciel ormai rasserenato, dopo che la strada verso l'intesa sembrava essersi messa in discesa. Il sospetto dello stato maggiore dem e' che Di Maio stia prendendo tempo per tenere ancora aperto il forno con la Lega. C'e' poi il particolare del post sul blog delle stelle in cui si esolicita l'intenzione di sottoporre il progetto di governo alla base solo dopo che Giuseppe Conte abbia eventualmente ricevuto l'incarico dal Capo dello Stato. Unosenza precedneti, per i dem.

repubblica : Governo, M5S: 'Senza sì a Conte inutile vedersi'. Fonti Pd: 'Di Maio vuole Viminale, a queste condizioni si va al v… - TgLa7 : ++ Fonti M5S, nessun confronto se veti Zingaretti ++ Non vorremmo 'no' a Conte scusa per tornare a voto - ilfogliettone : Fonti Pd, voto M5s su Rousseau grave sgarbo istituzionale - -