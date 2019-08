Flavio Insinna | L’Eredità Coruzzi | “Ha avuto un attimo di tensione”

Alessandro Greco sostituisce Flavio Insinna : cosa condurrà su Rai1 : Miss Italia 80 Celebration: Alessandro Greco al posto di Flavio Insinna Sarà Alessandro Greco, secondo i sempre informati colleghi di Tvblog, a condurre Miss Italia 80 a settembre su Rai1. Il conduttore, fermo da un anno, va così a sostituire Flavio Insinna, di cui si parlava nei giorni scorsi per l’ipotetica conduzione della serata speciale del 6 settembre. Il nome di Alessandro Greco viene quindi dopo tanti “no”. La scelta ...

Flavio Insinna e Nino Frassica verso Miss Italia 2019 : Flavio Insinna e Nino Frassica Dopo sette anni, Miss Italia torna su Rai 1 – venerdì 6 settembre, in diretta da Jesolo – in occasione degli 80 anni dello storico concorso di bellezza ideato da Enzo Mirigliani. I dubbi sulla conduzione, intanto, sono stati sciolti: incassato il rifiuto di Antonella Clerici, a guidare la finale dovrebbe esserci Flavio Insinna. Dopo Fabrizio Frizzi (l’ultimo a condurre Miss Italia in Rai) e ...

Flavio Insinna - L’Eredità : “La mia carriera non andrà avanti…” : L’Eredità, Flavio Insinna rivela: “La mia carriera non andrà avanti…” Intervistato da Nuovo TV, Flavio Insinna ha parlato della sua carriera e dell’ultimo anno che l’ha visto grande protagonista su Rai1 con L’Eredità. Ma ad un certo punto, il giornalista gli ha fatto presente che più di una volta lo stesso Insinna ha rivelato che è pronto a cambiare vita. Immediata la risposta del popolare conduttore, ...

Flavio Insinna ricorda Fabrizio Frizzi : 'La nostra stella polare - è sempre con noi' : Flavio Insinna sta vivendo un momento importante della sua carriera, avendo da poco ottenuto la conferma alla conduzione della prossima edizione della trasmissione L'Eredità. L'attore e presentatore romano ha rilasciato un'intervista a Contro Copertina, nella quale ha avuto modo di ricordare il compianto amico Fabrizio Frizzi, spiegando le difficoltà che ha dovuto affrontare quando è stato chiamato alla guida del game-show di Rai 1 e ...

Flavio Insinna/ Dalla fede alla fidanzata Adriana Riccio - Una voce per Padre Pio - : Flavio Insinna torna su Rai1 per condurre 'Una voce per Padre Pio': 'capisco chi ha ancora delle riserve verso di me e credo che sia necessario del tempo'.

Una Voce per Padre Pio festeggia 20 anni con Flavio Insinna - Al Bano e Romina Power - Lino Banfi e Gloria Guida : Una Voce per Padre Pio Sopravvissuto ai tanti tagli che il palinsesto estivo di Rai1 ha subito nel corso degli anni, torna questa sera alle 21.20 l’appuntamento con Una Voce per Padre Pio, la serata di musica e solidarietà nata da un’idea del cantautore e conduttore Enzo Palumbo. Come nelle passate edizioni lo speciale, giunto al suo ventesimo anno, darà ampio spazio al racconto di storie umane, esperienze di devozione e di fede che ...

