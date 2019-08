«First Ladies» | Viola Davis sarà Michelle Obama

L’attrice Viola Davis interpreterà Michelle Obama in una serie tv sulla vita delle First Ladies degli Stati Uniti : L’attrice Viola Davis interpreterà Michelle Obama in una serie tv chiamata first ladies che andrà in onda sul canale televisivo statunitense Showtime. Davis, che sarà anche produttrice esecutiva della serie insieme al marito Julius Tenno, ha 54 anni e nel 2017 ha

