Fifa 20 | la Liga 1 Romania presente con licenza ufficiale!

EA Sports ha annunciato ufficialmente la notizia che ormai circolava da mesi! La Bundesliga, come accade da tempo con la Premier League, e dall'anno scorso per La Liga, avrà una licenza completa che includerà 13 nuovi stadi, per un totale di 18 totali, inclusi alcuni della 2.Bundesliga, la seconda divisione e gli scan dei volti

EA Sports ha da pocco annunciato che completando la SBC Campionato della Bundesliga è ora possibile riscattare la carta speciale del difensore svizzero Manuel Akanji.

EA Sports ha da pocco annunciato che completando la SBC Campionato della Liga è ora possibile riscattare la carta speciale dell'attaccante portoghese Goncalo Guedes.