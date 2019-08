Fairphone lancia la terza generazione del suo smartphone etico

Fonte : repubblica

(Di martedì 27 agosto 2019) Il dispositivo fatto per durare, consuma il 30 per cento in meno di C0 2 , è fatto di materiali dall'alto tasso di riciclo e non usa metalli che provengono da miniere in zone di guerra

