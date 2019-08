Europa League | le fasce del sorteggio | due italiane ai gironi | il Torino spera di

Risultati Europa League - il programma completo : il Torino cerca l’impresa - tante sfide aperte : Risultati Europa League – Si torna in campo, a distanza di una settimana, per il ritorno dei playoff di Europa League. Turno fondamentale per l’accesso alla fase a gironi. In campo, tra le altre, il Torino, chiamato all’impresa sul campo del Wolverhampton. Il Celtic difende il vantaggio ottenuto in Scozia contro l’Aik Stoccolma, compito agevole per Psv Eindhoven ed Espanyol. Molte le gare aperte come Spartak ...

Sorteggio Europa League 2019-2020 : data - programma - orario e tv. Le fasce e le possibili avversarie delle italiane : Venerdì 30 agosto alle ore 13.00 il Grimaldi Forum di Montecarlo sarà teatro del Sorteggio della UEFA Europa League 2019-2020 di calcio. Saranno 48 le formazioni al via e di queste 21 sono già note, ovvero le 17 compagini qualificate di diritto alla fase a gironi oltre alle quattro eliminate nel terzo turno dei preliminari di Champions League. A questo elenco bisognerà aggiungere le 21 formazioni provenienti dagli spareggi e le 6 sconfitte ai ...

Wolverhampton-Torino - Playoff Europa League 2019 : data - programma - orario e tv : Per il Torino di Walter Mazzarri è giunto il momento della verità, con la sfida di ritorno dei Playoff di Europa League 2019-2020 che mette i granata con le spalle al muro, in una sfida da vincere assolutamente contro il Wolverhampton di Patrick Curtone, forte della vittoria per 3-2 all’andata. La partita si svolgerà giovedì 29 agosto 2019, a partire dalle ore 20.45 presso il Molineux Stadium, impianto con una capienza di circa 31.000 ...

Europa League - disordini e scontri a Strasburgo : 4 agenti feriti : disordini e scontri nella gara d’andata dei playoff di Europa League a Strasburgo tra i francesi e l’Eintracht, tafferugli a fine partita fra le due tifoserie. Secondo ‘L’Equipe’, 4 agenti di polizia sarebbero rimasti leggermente feriti mentre tre ultras – un tedesco e due dello Strasburgo – sono stati arrestati.L'articolo Europa League, disordini e scontri a Strasburgo: 4 agenti feriti sembra ...

Il Torino cede 2-3 al Wolverhampton - gironi di Europa League lontani : Torino cede 2-3 al Wolverhampton. Tre gol subiti, tanta amarezza e la speranza di capovolgere l'esito nella gara di ritorno.

Risultati Europa League – Cadono Paok ed Eintracht Francoforte - bene Psv e Celtic : i finali : Risultati Europa League – Entra sempre più nel vivo l’Europa League, la competizione preannuncia sempre di più grande spettacolo, in campo squadre importanti con l’obiettivo di superare il turno ed arrivare il più lontano possibile. Tutto facile per il Malmo che ha vinto 3-0 contro il Bnei Yehuda. Vittoria facile per il Feyenoord contro l’Hapoel Beer Sheva. e per l’altra olandese, il PSV contro ...

Calcio - preliminari Europa League 2019-2020 : il Wolverhampton passa a Torino per 2-3 - Belotti sfiora il pari nel finale : Finisce con una sconfitta l’andata dell’ultimo turno preliminare di Europa League per il Torino. La formazione allenata da Walter Mazzarri perde per 2-3 contro il Wolverhampton, sempre in vantaggio fin dal finale del primo tempo. A risultare decisivi l’autogol di Bremer al 43′ e le reti di Traorè e Raul Jimenez nella ripresa. Inutili l’1-2 di De Silvestri e il 2-3 di Belotti su rigore all’ultimo minuto prima ...

