“Era nel baratro” Lady Diana | così William ha salvato Harry dopo la morte della mamma

Fermato in aeroporto con un lanciarazzi nella valigia si giustifica : “Era solo un souvenir” : “Era solo un souvenir”. Si è giustificato così l’uomo che, di ritorno da un viaggio in Kuwait, è stato Fermato dalla polizia aeroportuale che, in un controllo di routine, ha scoperto un lanciarazzi nella sua valigia. È successo negli Stati Uniti: l’arma è stata subito sequestrata dagli agenti della Transport Security Administration (Tsa) all’aeroporto di Baltimora/Washington Thurgood Marshall, come riferisce il New York ...

Torino - 32enne muore nel centro di rimpatrio : “Era in isolamento dopo uno stupro subito” : Un uomo di 32 anni di nazionalità bengalese ha perso la vita all'interno del CPR (centro di Permanenza e rimpatrio) di via Santa Maria Mazzarello, a Torino. Il suo corpo è stato trovato nella mattinata di oggi, lunedì 8 luglio, ma il decesso risalirebbe alla notte. Stando al responso del medico legale intervenuto sul posto il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, anche se il pm di turno ha aperto un fascicolo di inchiesta e le indagini ...