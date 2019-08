Epidemia oppioidi | Purdue Pharma offre 12 miliardi di dollari per patteggiare

Usa - casa farmaceutica J&J dovrà pagare risarcimento da 572 milioni : “Responsabile di Epidemia di dipendenza da oppioidi” : Un risarcimento danni da 572 milioni di dollari. È quanto dovrà pagare la multinazionale farmaceutica statunitense Johnson & Johnson condannata da un giudice dello stato dell’Oklahoma per la sua aggressiva promozione di antidolorifici da oppioidi. La condotta della casa farmaceutica, ha stabilito il tribunale, è stata responsabile di un’epidemia per dipendenza. Prima azienda farmaceutica a essere processata per la crisi della dipendenza da ...