Eni | nuova scoperta a gas e condensati nel delta del Niger | produrrà tremila barili di

Inizia la nuova avventura di Manolas - gli auguri della comunità ellEnica di Napoli : Prende il via il campionato di Serie A, nel frattempo la comunità ellenica di Napoli e della Campania saluta il debutto con la maglia azzurra di Konstantinos Manolas. “E’ con grande gioia che i greci residenti a Napoli e in tutta la regione danno il benvenuto al difensore greco Kostas Manolas”, dichiara il presidente della comunità Paul Kyprianou. “Tutta la comunità greca del territorio campano – aggiunge ...

Calci di rigore : opinioni discordi sulla nuova regola - il VAR deve intervEnire? E’ caos : Lo scorso 2 marzo la IFAB (International Football Association Board) ha modificato alcune regole di gioco del Calcio. Oltre a falli di mano, sostituzioni e cartellini gialli per gli allenatori, una delle nuove norme è quella riguardante i Calci di rigore. Non è ancora iniziato il campionato e in Italia è già polemica attorno agli arbitri. Con la nuova regola, in caso di Calcio di rigore ogni portiere sarà tenuto a posizionare un solo un ...

Incidente Pozzovivo – Spunta una nuova frattura - dai profili social del ciclista importanti aggiornamenti : “DomEnico è in isolamento” : importanti aggiornamenti dai profili social di Domenico Pozzovivo: le ultime dopo il trasferimento a Lugano Domenico Pozzovivo è stato trasferito da Cosenza a Lugano dopo l’Incidente di qualche giorno fa che lo ha visto schiantarsi contro un’automobile. Il corridore della Bahrain Merida è sempre rimasto cosciente, ma le conseguenze fisiche riportare sono di una certa importanza. Pozzovivo, che non è mai stato in pericolo di ...

Hickory Stripe – La nuova collezione in dEnim Vault by Vans realizzata a Mount Vernon Mills : Vault by Vans presenta la collezione in denim Hickory Stripe realizzata a Mount Vernon Mills Vault by Vans presenta la collezione Hickory Stripe con un aggiornamento del Drill Chore Coat di Vans, realizzato con tessuti di prima qualità originari degli Stati Uniti. Ideato a Trion, in Georgia, presso Mount Vernon Mills, il cappotto in denim è foderato con twill di cotone e presenta un’etichetta personalizzata Mount Vernon Mills nella ...

NBA – Svelato il calendario 2019-20 : quanto spettacolo nell’opEning night e a Natale - le imperdibili date della nuova stagione : E’ tutto pronto per la nuova stagione di NBA: Svelato oggi il calendario 2019-20 Dopo il Mondiale di basket 2019 gli appassionati della palla a spicchi non si annoieranno: il 22 ottobre inizia infatti il nuovo campionato di NBA! Una stagione apertissima senza una vera favorita, dopo il titolo conquistato dai Raptors, grazie ai tanti colpi di mercato estivi che hanno dato molto equilibrio tra le squadre. L’NBA ha Svelato oggi il ...

Porti : Venezia chiama gli scali europei per una nuova crocieristica sostEnibile : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – Palma di Maiorca, Marsiglia, Barcellona sono solo alcuni dei Porti europei cui il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, ha inviato nei giorni scorsi una lettera, invitando i colleghi a incontrarsi a Venezia per discutere l’impatto economico e ambientale dell’industria crocieristica e per definire delle linee guida che consentano ...

PhoEnix Point nuovamente rimandato : il successore spirituale di X-COM arriverà a dicembre : Phoenix Point, il gioco di combattimento tattico a turni dal creatore dell'originale X-COM, Julian Gollop, è stato nuovamente rimandato. Il gioco doveva arrivare il prossimo 3 settembre, in ritardo rispetto al suo lancio originariamente previsto nel 2018, ma lo studio ha ora annunciato che i lavori non stanno procedendo veloci come programmato."Sappiamo che questo non è il nostro primo rinvio e siamo molto dispiaciuti per i fan in attesa di ...

Sul set de L’Amica GEniale 2 arrivano le scarpe Ferragamo alias Solara : le novità sulla nuova stagione : Continuano le riprese de L'Amica Geniale 2 e sul set fanno capolino le famose scarpe Solara, quelle che Lila venderà nel secondo capitolo della serie in onda su Rai1 ad inizi 2020. Nei giorni scorsi Elena e Lila hanno girato alcune scene al mare per i capitolo centrali che li porteranno ad Ischia tra scontri e rivelazioni ma adesso le protagoniste sono tornate al centro di Napoli. Sarà proprio in città che Lila girerà alcune scene in esterna in ...

DomEnica Live - Barbara D'Urso conferma la nuova edizione su Instagram : "Non vi lascio - tra un po' vi spiegherò..." : Sarà una Domenica all'insegna di Barbara D'Urso per quanto riguarda Canale 5 e la stagione televisiva 2019/20.Alla presentazione dei palinsesti Mediaset, infatti, la nuova edizione di Domenica Live era tutt'altro che certa, alla luce anche dello spostamento di Live - Non è la D'Urso, il talk show in prima serata andato in onda la scorsa stagione, dalla prima serata del mercoledì alla Domenica sera. prosegui la letturaDomenica Live, Barbara ...

Serie C : nella nuova stagione si giocherà molto di domEnica - il sabato tre anticipi : Dopo diversi anni in Serie C si torna all'antico, infatti per la gioia di appassionati, tifosi e addetti ai lavori, si tornerà a giocare quasi esclusivamente di domenica. Un annuncio, quello del presidente della Lega Pro, che farà felice tanti appassionati della terza Serie italiana. Si auspicava infatti da tempo, un cambio di rotta rispetto agli ultimi anni, quando il calcio cosiddetto "spezzatino", aveva preso il sopravvento: si giocava ...

A Bibbiano - quattro bambini sono stati nuovamente affidati ai loro gEnitori naturali : quattro dei sei bambini coinvolti nell’indagine sugli affidi a Bibbiano sono tornati dai loro genitori naturali, in seguito a una decisione del Tribunale dei Minori di Bologna. La notizia era stata data in mattinata dalla Gazzetta di Reggio e in

Eni : nuova produzione dal deserto occidentale e nuove scoperte near field onshore in Egitto : Eni annuncia di aver avviato la produzione nel permesso di “South West Meleiha”, nel deserto occidentale egiziano, circa 130 chilometri a Nord dell’oasi di Siwa. La produzione attuale di 5.000 barili di olio al giorno è garantita da 2 pozzi produttori e salirà a 7.000 barili al giorno entro settembre 2019. L’olio è trasportato e trattato nell’impianto di Melehia operato da AGIBA, società detenuta pariteticamente da Eni e dall’Egyptian General ...