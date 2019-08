Emre Can Juventus | sarà addio | ecco il reale motivo

Fonte : juvedipendenza

(Di martedì 27 agosto 2019)CAN- Resta vivo il capitolo cessioni in casacon bianconeri pronti a concretizzare alcuni esuberi per far cassa e tentare l’affondo per Mauro Icardi. Come anticipato in mattinata, la possibile cessione di Dybala potrebbe ribaltare totalmente gli ultimi giorni di mercato dei bianconeri. Non solo Dybala, Paratici potrebbe far cassa con la … More

forumJuventus : CdS: 'Contro il Napoli, Sarri andrà ancora sul sicuro. De Ligt ancora fuori.Rabiot spera, Ramsey appare in ritardo.… - forumJuventus : TS: 'Rakitic spinge per lasciare il Barça e trasferirsi alla Juve nello scambio con Emre Can. Ma sull'ex Liverpool… - forumJuventus : ?? Le ultime di Di Marzio: ?? Nessun segnale dal PSG per Dybala ?? Non c'è trattativa con il Barça per Emre Can e… -