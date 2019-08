Emma Bonino | arriva il primo vaffa al nuovo governo | Non compriamo a

Crisi di governo - Emma Bonino si smarca : “Non dimentico le stupidaggini del M5s” : Emma Bonino si smarca dal dibattito sulla possibilità di un accordo con il Movimento 5 Stelle: "Io non mi imbarco, i grillini si sono spurgati dal verde leghista ma gli rimane il giallo, quello che li ha portati a solidarizzare con i gilet gialli in Francia. Io non dimentico il tonno, le sardine e chi diceva di voler superare il Parlamento".Continua a leggere

Un governo col M5s? Preferirei di no. Parla Emma Bonino : Roma. “Si sono spurgati dal verde leghista, ma rimane il loro colore giallo, il giallo di matrice antiParlamentare, il giallo che li ha portati a solidarizzare, in Francia, con i gilet. Purtroppo non sono nata ieri e non dimentico la natura del M5s e per questo non posso smettere di denunciarlo”. La

Consultazioni Quirinale - Emma Bonino : 'Serve un governo del fare e del disfare' : Pomeriggio di Consultazioni quest'oggi presso il Palazzo del Quirinale: dopo la convulsa giornata di ieri, il Capo dello Stato Sergio Mattarella sta ricevendo le delegazioni dei vari gruppi parlamentari per le Consultazioni. Dopo il colloquio con la presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger, il gruppo Misto si è espresso a favore di un nuovo governo duraturo, vista "l'emergenza democratica del paese". La posizione del gruppo ...

Emma Bonino inchioda Giuseppe Conte : "Il suo discorso è una estrema richiesta d'aiuto a Sergio Mattarella" : "Le dissociazioni postume del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sono convincenti" e "l'appello a Sergio Mattarella sembra all'insegna di una estrema richiesta di aiuto: 'Abbiamo combinato questo pasticcio e non sappiamo come uscirne'". E' durissima Emma Bonino di +Europa in aula a palazzo

Emma Bonino critica il Pd : 'Numeri dicono che stampella non era necessaria' : Emma Bonino si è astenuta dal voto relativo alla mozione anti-Tav in Senato. Una scelta di natura politica, considerato il suo essere favorevole alla linea ad alta velocità, ma dettata dalla necessità di evitare di fornire un appoggio al Governo. Lo aveva anticipato prima del voto, lo ha ribadito a cose fatte, non mancando di tirare una stoccata al Partito Democratico che ha scelto invece di non chiamarsi fuori, finendo, tra l'altro, al centro ...