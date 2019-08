Emergenza rifiuti in Campania | ok unanime al piano della Regione

Emergenza rifiuti in Campania - sul piano anti-crisi fioccano altri no : Spirano venti di guerra sul summit che si svolgerà oggi alle 11.30 nella sede della Regione Campania in via Santa Lucia. Ieri a Benevento è stato convocato d'urgenza il...

Crisi rifiuti - solo proteste e nessuna soluzione : «Sarà Emergenza» : A ventiquattro ore dalla conferenza di servizio che dovrebbe disegnare il piano per superare le difficoltà legate al blocco del termovalorizzatore di Acerra, è guerra di tutti contro...

Roghi di rifiuti e cittadini barricati in casa : è scontro sull'Emergenza a Napoli : Ancora Roghi di rifiuti a Napoli e provincia. Due sono divampati nello stesso giorno ad Acerra, ma anche a Napoli si sono riviste le fiamme. Cassonetti incendiati a Pianura, Ponticelli e...

Emergenza rifiuti - ecco il piano anti-crisi : spazzatura trasferita anche al Nord : anche A2A scende in campo per tentare di evitare che i rifiuti restino in strada. La società gestisce il termovalorizzatore di Acerra che resterà fermo dal primo settembre al 12 ottobre...

Emergenza rifiuti in Campania - piano anti-crisi nel caos : rispunta Marigliano : Tra dieci giorni la Sapna dovrà indicare i siti di stoccaggio necessari alla Provincia di Napoli per non riempirsi di rifiuti quando, a partire dal 30 agosto (e fino al 12...

Emergenza rifiuti in provincia di Ragusa - mozione del M5S : La Regione rilasci urgentemente l’Autorizzazione integrata ambientale per l’impianto di TMB a Cava dei Modicani. Lo chiede il M5s, in una mozione

Bordoni : a Ostia è Emergenza - ora roghi di rifiuti : Roma – “Cumuli di rifiuti non raccolti, cittadini esasperati e roghi. Questo e’ il quotidiano disagio in cui vivono i cittadini di Ostia con inevitabili riflessi anche sul turismo in pieno Agosto”. Cosi’ Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. “Alla spazzatura non raccolta si e’ aggiunta quella data alle fiamme nei pressi della pineta di Castel ...

Emergenza rifiuti : dichiarazione del sindaco di Ragusa : Emergenza rifiuti: dichiarazione del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, dopo la conferenza di servizi di stamattina

Simeone : Zingaretti si dimetta - in Regione è Emergenza rifiuti : Roma – “Non bastavano le criticita’ romane, adesso l’emergenza rifiuti scatta anche in provincia. Prendo atto della lettera indirizzata dal presidente della Provincia di Latina Carlo Medici e da una ventina di sindaci al governatore Nicola Zingaretti. Intendo sollecitare quest’ultimo a prendere posizione su questo annoso problema. Come e’ noto, nel territorio pontino due impianti sono ad oggi indisponibili per ...

L?Emergenza rifiuti ora obbliga Roma alla discarica in città : Roma dovrà fare la discarica, dovrà farla in fretta. Ama non ha neppure un piano industriale, così la Capitale rischia di subire le iniziative di altri soggetti. Significa...

Rifiuti a Roma - per l?Ama «tutto regolare» : ma ecco le strade dell?Emergenza : Se passeggiando sotto casa notate ancora i mucchi di pattume accanto ai bidoni, sappiate che almeno per l?Ama è tutto «normale». La partecipata dei Rifiuti ieri, a un soffio...

Rifiuti a Roma - l’Emergenza è ora : Quest’estate, c’è un’alta probabilità che voi e la vostra spazzatura vi siate detti un addio imbarazzante: entrambi vi aspettavate di non rivedervi mai più e invece vi siete incontrati nuovamente poco dopo all’angolo della strada di casa. La crisi dei Rifiuti sta colpendo fortemente Roma, ma la gestione dei Rifiuti costituisce un problema per altre regioni meridionali, con discariche traboccanti di spazzatura e impianti di ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che l’Emergenza rifiuti a Roma è tutta colpa di Virginia Raggi? : E’ vero, come dice lo scrittore e premio Nobel Mario Vargas Llosa, che Carola Rackete merita il premio Nobel per la Pace e che l’Europa deve seguire sui migranti le politiche di accoglienza del Canada? E’ vero che il nuovo palinsesto della Rai è “sovranista” e “salviniano”? E’ vero che l’emergenza rifiuti a Roma è tutta colpa della sindaca M5s Virginia Raggi? Questa settimana Marco ...

Rifiuti : Emergenza Palermo - M5S presenta esposto in procura : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – I consiglieri comunali e di circoscrizione del Movimento 5 Stelle di Palermo hanno presentato oggi un esposto in procura per la nuova emergenza Rifiuti che sta vivendo la città di Palermo. “La situazione è insostenibile – affermano gli esponenti del M5S – La città è ricolma di ingenti quantità di Rifiuti a causa dei disservizi che sono stati registrati in queste settimane. Dai cumuli ...